La ANMAT aprobó el autotest de Covid-19: cómo realizarlo en casa

En el marco de la aprobación del autotest de Covid-19 por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la doctora Mariel Alejandre explicó como realizar la prueba de manera particular.

En diálogo con Patagonia En Vivo, la bioquímica explicó que el test «cuenta con un hisopo blando, con punta flexible, y la persona deberá introducirlo con el mentón levantado unos 2 o 2,5 centímetros; al llegar al lugar de cosquilleo debe girar con los dedos para tomar la muestra y deberá repetir el procedimiento en dos fosas nasales».

A ello, Alejandre sumó que «también hay un tubo pequeño en el kit, en el que se colocará el hisopo, con una ampolla con la cantidad exacta de un reactivo iniciador, el cual también deberá ser colocado, y a partir de allí se deberá revolver unas diez veces hacia un lado y el otro para que todo el material tomado de las fosas nasales salga del hisopo».

«Hay una letra ‘C’ (de «Control») que siempre tiene que dar una raya, si la misma no aparece hay que descartar el test porque la cantidad de muestra no es suficiente o porque las condiciones de conservación del kit desde su fabricación hasta su compra no tuvieron la cadena de cuidados que corresponde. Si la letra ‘C’ tiene la raya seguimos adelante y tendremos que ver o no la aparición de otra raya donde está la letra ‘T’ (de «Test»)», explicó la profesional.