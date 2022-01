Inglaterra ya no pedirá test de COVID-19 a los vacunados

El ministro de Transportes inglés, Grant Shapps, confirmó que desde el próximo 11 de se eliminarán los test de detección de COVID-19 para las personas completamente vacunadas a su llegada al Reino Unido. Los viajeros que se desplacen a este país solo deberán rellenar un formulario de localización, si bien estos documentos; además, las personas que no estén completamente vacunadas ya no tendrán que someterse al test del día ocho tras su llegada o aislarse.

Con los cambios, los viajeros que no están inmunizados deberán rellenar el documento de localización que incluya un resultado negativo de un test de COVID realizado dos días antes de salir hacia el Reino Unido y someterse a otro PCR a su llegada.

Reino Unido reconocerá también las vacunas de otros 16 países, entre ellos China y México, lo que significa que se permitirá la llegada de los viajeros vacunados de un total de 118 destinos, según indicó el ministro en su intervención

Mientras que los menores de 18 años continuarán siendo tratados como totalmente vacunados a efectos de viajes internacionales.