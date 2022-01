Guzmán recibe a gobernadores para abordar la negociación con el FMI

El Gobierno destacó el «marco institucional» de la reunión a la que fueron convocados este miércoles los gobernadores con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para abordar detalles de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y advirtió que «no hay excusas» para ausentarse, tal como anticiparon los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC).

Así lo dejó en claro este martes a través de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, quien, en declaraciones a Télam, afirmó: «Lo más razonable es que el miércoles los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados ya que tantas veces hablan del diálogo y consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado».

De esta forma, la funcionaria se refirió al rechazo de los tres gobernadores radicales (Gerardo Morales de Jujuy, Gustavo Valdés de Corrientes y Rodolfo Suárez de Mendoza) y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, (PRO) a concurrir con el argumento de que se trata de «una reunión política».

«La invitación del Gobierno es una invitación institucional, democrática, transparente, para que todos lo gobiernos que forman parte de un Estado nación que negocia con otras 200 naciones en el marco del Fondo Monetario Internacional. La intención es solucionar el problema de una deuda que contrajo otro gobierno y que van a tener que seguir pagando los gobiernos que vengan», enfatizó la portavoz.

Por eso, Cerruti advirtió que la cuestión de la deuda «no es algo que se termine con un gobierno» e insistió en que «lo más razonable, justo, transparente y democrático que se dé esta conversación en el marco de la relación con todas las provincias».

«Este martes dijeron que uno de los problemas era que si había empresarios y sindicalistas ellos no se sentaban. No entendemos la postura de no compartir una mesa de trabajo, de diálogo institucional con empresarios y sindicalistas pero nos parece que si esa era una de las condiciones no hay ningún problema en hacer primero el encuentro con los gobernadores, después el encuentro con los empresarios y sindicalistas», agregó.

La portavoz de Presidencia apuntó que «también» se puede hacer si «quieren discutir en el marco del Congreso, que por supuesto se va a hacer, porque el plan plurianual y el acuerdo con el FMI va ir al Congreso, seguramente en extraordinarias».»

«Pero si además quieren los jefes de bloque (parlamentarios) tener más información, también van a ser convocados por el presidente (Alberto Fernández), por el ministro (de Economía, Martín) Guzmán para tener toda la información que requieran», aseguró.

Asimismo, Cerruti reafirmó que, «como dijo el Presidente y el ministro, es una convocatoria institucional» para este miércoles a las 17, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, y señaló que espera que «respondan institucionalmente y no con excusas».

«No terminamos de entender la distinción entre trabajo y política viniendo de un dirigente político», disparó la portavoz, en relación con lo manifestado a la mañana por Rodríguez Larreta, quien dijo que la reunión «es mucho más política que en serio».

Este lunes, Morales; Valdés y Suárez emitieron un comunicado en el que expresaron que «así como está planteada la reunión informativa a la que fueron convocados se asemeja a una reunión política mas que a una reunión institucional de trabajo».Fuentes oficiales destacaron la «vocación de diálogo y construcción» del Gobierno de cara a la reunión de los gobernadores con Guzmán.

«El Gobierno mantiene una vocación de diálogo y construcción, entendiendo que la Argentina se fortalecerá si nos comportamos como un Estado nación, con la madurez y la responsabilidad política que ello requiere; la deuda no es un problema de un Gobierno, es un problema con el que carga toda la Argentina», señalaron las fuentes consultadas.

La convocatoria del miércoles se circunscribe solamente a las y los gobernadores de todas las provincias de la Argentina y, en una fecha posterior, se convocará a otra reunión a empresarias, empresarios y sindicatos, tal como se había anticipado el lunes.