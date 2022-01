En Río Negro temen por una escalada de violencia con la liberación de Jones Huala

El presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, habló este miércoles 26 de enero días después de la liberación de Facundo Jones Huala e insistió en que tanto él como las personas de la localidad de Rio Negro viven «con terror y miedo».

En una entrevista a Radio Mitre, Frutos explicó: «La liberación de Jones Huala es un nuevo cachetazo que recibimos los vecinos de la comarca andina. Vivimos con terror y miedo. Hace cuatro años que estamos así. A los que incendian son a nosotros».

Remotándose a una experiencia propia, narró: «Mi casa me la incendiaron hace año y medio. Vivo gracias a otros vecinos que me prestan un lugar para estar. Seguimos resistiendo los que quedamos y somos muchos a los que nos incendiaron el domicilio».

Las declaraciones de Frutos se producen luego de que la justicia chilena dispusiera el viernes 21 de enero la libertad condicional del dirigente mapuche. Dicha excarcelación provocó un rápido y amplio impacto político y social dentro del territorio Argentino.

Tras ser exonerado, Jones Huala prometió más violencia: “La violencia política del Estado tiene que seguir en el camino de la autodefensa a los peñis y el sabotaje a las grandes empresas, pero no violencia innecesaria y desmedida entre nosotros”.

“El enemigo es uno solo, el gran capital transacional, el imperialismo y la oligarquía, y los estados opresores en servicio de toda estas burguesías nacionales y extranjeras. Ellos son el enemigo”, subrayó.

«Lo que nos va a tocar ahora son cortes de ruta día tras día, con apedreos y palazos a los turistas. No va a pasar nada más acá de todas maneras. Nadie le está poniendo freno, ni del gobierno nacional y provincial», añadió Frutos en ese sentido.

Bajo la misma línea, opinó que dentro de la política «se hacen los desentendidos». «La gobernadora Arabella Carrreras constantemente dice no estar de acuerdo con esto, pero no actua», ejemplificó y dijo: «Nuestro camino es la justicia».

«Nosotros vivimos en una verdadera comunidad mapuche en Villa Mascardi, que es de los verdaderos mapuches y a los que el gobierno nacional les dio las tierras que correspondían según el reclamo oportuno», señaló Frutos.

El presidente de la junta vecinas de Villa Mascardi, resaltó también que la excarcelación de Jones Huala hará que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de la cual es líder, «vaya a tener más adeptos».

«Había menguado la violencia en este último tiempo, junto con la convocatoria. Una vez que está libre tiene una capacidad de poder aglutinar gente, convocar delincuentes donde él promete tierras a cambio», denunció de manera tajante.

Además, remarcó para finalizar que «él no pertenece a ninguna comunidad y se autoproclama lonko, sin ser mapuche se autopercibio a través de la delincuencia, con incendios nocturnos. Quieren hacer su propia Nación mapuche».