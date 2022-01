El Gobierno llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso

El Gobierno publicó, este martes, el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 1 al 28 de febrero. En la agenda parlamentaria se incluye la modificación del Consejo de la Magistratura y el acuerdo del Consenso Fiscal, que ya fue firmado por todas las jurisdicciones del país, salvo la Ciudad de Buenos Aires.

Los detalles de la agenda que impulsó el Poder Ejecutivo -la única que se puede tratar en sesiones extraordinarias- se definieron en las últimas horas tras la reunión del presidente Alberto Fernández con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Los diputados y senadores tendrán exactamente un mes de actividad extraordinaria antes de que el primero de marzo el Presidente inaugure las sesiones ordinarias en el recinto, tal como ocurre todos los años.

La lista de proyectos que serán tratados

1. Proyecto de Ley por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las Provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de diciembre de 2021-

2. Proyecto de Ley tendiente a modificar la Ley del Consejo de la Magistratura -T.O. 1999- N° 24.937 y sus modificatorias.

3. Proyecto de Ley por el cual se crea el Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce, Provincia de Córdoba.

4. Proyecto de Ley por el cual se crea el Parque y Reserva Nacional Islote Lobos, Provincia de Río Negro (Exp. 69-S-2021)

5. Proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC).

6. Proyecto de Ley tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.

7. Proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad.

8. Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz – Autopartista y su Cadena de Valor.

9. Proyecto de Ley tendiente a crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”.

10. Proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.

11. Proyecto de Ley por el cual se prorrogan los plazos establecidos en el artículo 6° y en los incisos a), b) y c) del primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 27.613 –Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.

12. Proyecto de Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.

13. Tratamiento de Acuerdos.

14. Transferencias de Inmuebles.

15. Proyecto de Ley por el cual se crea la Universidad Nacional del Delta.

16. Proyecto de Ley por el cual se crea la Universidad Nacional de Pilar.

17. Proyecto de Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana.

18. Proyecto de Ley por el cual se crea el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.