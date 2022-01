Confirmaron el primer caso de flurona en el hospital de niños de Santa Fe

Un niño de 1 año que ingresó a la terapia intensiva del hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe por un cuadro de epilepsia fue diagnosticado con flurona, es decir que se le detectaron los virus del coronavirus y de la influenza al mismo tiempo, informó el director del centro asistencial, Osvaldo González Carrillo.

El médico dijo que es «el primer caso que se detecta» en ese hospital, aunque aclaró que fue «un hallazgo» debido a que no a todos los pacientes se les realiza «el panel respiratorio completo».

El niño fue ingresado con un «estado epiléptico con antecedentes», por lo que se lo internó en la terapia intensiva, donde se le realizaron los estudios médicos de rigor.

La detección de coronavirus e influenza se dio a partir de esos análisis, ya que el niño no presentaba síntomas de ninguna de las enfermedades respiratorias y el cuadro de Covid-19 «es leve».

«Este paciente se internó con coronavirus e influenza, no por esas causas», aclaró González Carrillo.

El Ministerio de Salud de la provincia confirmó el caso y anticipó que brindarán detalles a través de la secretaria de Equidad de esa cartera, Romina Carrizo, y del director de Tercer Nivel de Atención, Rodrigo Mediavilla.

El director del hospital Alassia informó que había 21 niños internados con coronavirus, de los cuales 7 están entre terapia intensiva y neonatología.

Además, del total, 14 tienen menos de 3 años, con lo cual no han sido vacunados, en tanto alrededor de la mitad de los siete chicos mayores de 3 años o recibieron una sola dosis o directamente no tienen ninguna.