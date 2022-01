Comodoro cuenta con más de 40 espacios para vacunar contra el coronavirus

Desde el Municipio se destacó la importancia de completar el esquema de inmunización y se recordó que solo es necesario llevar el DNI para recibir sus dosis contra el COVID-19. Más de 1500 personas por día reciben su dosis en los centros de vacunación.

La campaña de vacunación continúa en Comodoro en busca de que la población tenga su esquema de inmunización contra el COVID-19. Como viene sucediendo desde el principio de la pandemia, el Municipio ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para que el sistema sanitario pueda coordinar de la mejor manera el proceso de vacunación.

En este sentido, la subsecretaria de Salud, Gabriel Simunovic, destacó que en la ciudad hay 40 espacios destinados a vacunar entre centros de salud provinciales y municipales. Esto ha permitido que, en el último mes, se achicaron las brechas de la aplicación de las dosis de refuerzo. Es decir, las personas pasaron de esperar seis meses a cinco y de cinco meses a cuatro meses para la colocación de la segunda dosis.

“Tenemos el tráiler que está funcionando en la Escuela 83, el vacunatorio móvil en Kilómetro 5 y los CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud), lo que nos da la posibilidad de seguir vacunando y que hoy tengamos un promedio de vacunación de más de 1500 personas por día”, aseguró Simunovic.

Continuando en esta línea, la subsecretaria de Salud recomendó a la comunidad que se aplique su dosis de refuerzo y llamó a que las personas que no se han vacunado, que empiecen a hacerlo.

“Las personas deben vacunarse y completar su calendario de vacunación para que todos podamos estar un poco más tranquilos. El sistema es simple: es por orden de llegada. Se anuncian y serán vacunados”, destacó.

Asimismo, la funcionaria explicó que si las personas perdieron el carnet de vacunación pueden acercarse solamente con su DNI. “Hay muchas dudas en la población sobre qué hacer si se pierde el carnet de vacunación. Se tienen que quedar tranquilos porque solo se les pide el DNI. Con su identificación ya están habilitados para recibir la primera, la segunda o la dosis de refuerzo”, aseveró y subrayó que en Comodoro se cuenta con todas las vacunas habilitadas para mayores de 3 años.

Asimismo, la subsecretaria de Salud valoró el avance de la campaña de vacunación en Comodoro. “El año pasado, a esta altura, teníamos un anexo hospitalario funcionando. Hoy la realidad es distinta y tiene que ver con el gran avance en la campaña de vacunación más allá que estamos entrando en la tercera ola de COVID”, afirmó.

“Hoy no tenemos ninguna persona internada ni en clínica médica ni en terapia intensiva. Esto no es al azar. Tiene que ver con el avance de la campaña de vacunación. Por eso, apelamos a la responsabilidad individual de que todas las personas, que no se hayan vacunado, se acerquen a los espacios habilitados para que puedan ser inmunizados”, agregó.

En este marco, Simunovic subrayó que hay dos espacios en zona norte y dos en zona sur destinados a testear. “Los CAPS están preparados para testear y brindar más soluciones a la comunidad. Se trabaja con turnos, pero es por orden de llegada. De esta manera, es más cómodo para todos”, consideró.

La funcionaria también apeló a la responsabilidad de los vecinos de testearse si tiene síntomas o aislarse si es contacto estrecho. “Volvemos a apelar a la solidaridad y responsabilidad de la gente. Estamos pidiendo por favor que, si una persona es contacto estrecho se tiene que aislar por cinco días. Es importante que aquellas personas que son positivos brinden sus contactos estrechos para las demás se puedan aislar rápidamente”, recomendó Simunovic.