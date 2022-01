Aseguran que ante el «relax» de la gente, estallaron los contagios en Madryn y otras ciudades

La titular del Área Programática Sur del Ministerio de Salud Chubut, Miriam Monasterolo, habló sobre la situación epidemiológica de la zona.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «veníamos de 27 casos promedio por día y saltamos a 301 casos el miércoles, lo cual ya prácticamente duplica los casos activos porque la demanda de testeos ayer fue muy importante; desde las 6:30 de la mañana ya hay gente esperando en el Hospital de Rada Tilly» y señaló que «por eso pedimos que los contactos estrechos (de casos positivos) no se acerquen a testearse, lo que tenemos que hacer como prioridad es diagnosticar a aquellas personas con síntomas y que no estuvieron en aislamiento».

«En este momento hay más de 90 personas esperando afuera del Hospital de Rada Tilly», indicaba la profesional durante las primeras horas de la mañana, agregando que «también pasé por el Centro de Salud del barrio 30 de Octubre y la fila para ingresar daba vuelta a la manzana; estamos no solo testeando sino que hay mucha demanda para la vacunación, sobre la cual la gente entendió que es la herramienta para evitar situaciones graves o contagiar a otros».

Consultada sobre la recomendación de la OMS respecto del aislamiento, el cual sugirieron debería incrementarse a 14 días, Monasterolo señaló que «los días de aislamiento se fueron reduciendo de acuerdo a cómo se viene comportando el virus y que la mayoría de la población ya tiene el esquema de vacunación completo, lo cual no pasa en países europeos» y destacó «la rapidez con la que se disemina la nueva variante, por lo que todo se irá modificando según la evaluación epidemiológica a cada momento».

La escalada de contagios en ciudades como Puerto Madryn «tienen que ver con un alto porcentaje de circulación de gente, la cual no toma los recaudos necesarios», reconoció la titular del APS, sumando a ello que «es importante estar atentos a cualquier síntoma y testearse».

«Todavía no sabemos si tenemos la variante Ómicron en Chubut, lo sospechamos por las clínicas pero aún no lo sabemos por certeza. En Comodoro, por ejemplo, tenemos más del 50% de los egresados que regresaron de Córdoba como positivos, por lo que probablemente sea la nueva variante», mencionó.

«No hay que parar todas las actividades, hay que seguir disfrutando del verano con mucho cuidado. Si no le prestamos atención a los síntomas y no nos aislamos cuando los tenemos, seguimos contagiando y eso es lo que favorece la rapidez de los contagios, por eso es importantísimo estar vacunados y tener las medidas de cuidado necesarias», concluyó Monasterolo.