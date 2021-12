Rayo Vallecano informó 17 contagios de coronavirus en el plantel

En la nueva ola de contagios de COVIDE-19 por la variante Ómicron, también se ve afectado el deporte, como en este caso el futbol en el que 17 futbolistas del equipo Rayo Vallecano de España fueron notificados como positivos.

Del conjunto forman parte jugadores argentinos como ser Oscar Trejo y Esteban Saveljich. Son solo 8 deportistas los que pudieron hacerse presente en las prácticas.

El COVID volvió a afectar a los planteles de fútbol

El Club Rayo Vallecano, equipo de la primera división del fútbol español en el que juegan los argentinos Oscar Trejo y Esteban Saveljich, informó este martes un total de 17 casos positivos de coronavirus en su plantel.

A raíz del foco de contagios, el club pidió la postergación del partido con el Atlético de Madrid del «Cholo» Diego Simeone, que está pautado para el 2 de enero por la fecha 19 de la liga, informó la agencia de noticias ANSA.

Además de Trejo (inferiores de Boca) y Saveljich (ex Racing y Defensa y Justicia, nacionalizado montenegrino para jugar en su Selección), en Rayo Vallecano están los colombianos Mauricio Arboleda (ex arquero de Banfield) y Radamel Falcao (ex River).

A raíz de las bajas sufridas por la Covid-19, el DT del Rayo, Andoni Iraola, trabajó este martes con apenas ocho futbolistas.

Como ya sucedió en la Premier League de Inglaterra, en la que obligó a la suspensión de partidos; o en la Bundesliga alemana, que volverá a jugarse a puertas cerradas; la nueva ola de Covid-19 empieza a condicionar el normal desarrollo del torneo español: hoy, más temprano, el Barcelona también había informado los positivos del brasileño Dani Alves, Jordi Alba y el francés Clement Lenglet.