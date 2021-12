Incendiaron el edificio del diario El Chubut en Trelew

Este lunes en medio de la oscuridad de la noche, un grupo de personas incendiaron el edificio del diario El Chubut en la ciudad de Trelew. Los bomberos lograron sofocar el fuego, pero las pérdidas son de consideración para el histórico diario del Valle.

Según reveló el Jefe de Policía, Víctor Acosta, los responsables del hecho «son un grupo de inadaptados» que actuaron de manera violenta. Se ocultan entre los genuinos manifestantes y cometen actos delictivos.

«Estoy indignado. Han destruido 46 años de trabajo», dijo José María Sáez, titular del diario El Chubut, mientras observaba como, al menos toda la primera planta fue arrasada por el fuego.

«Vándalos que la Policía no los pudo parar», afirmó Sáez al referirse a quienes provocaron el incendio a tiempo que agregó, «no había suficiente policía, ya sea porque no tenían o porque no querían», se lamentó el propietario de El Chubut.

Grupo Azul Media, a través de El Diario Web y todos los medios hermanos se solidariza con los trabajadores y autoridades del diario El Chubut.