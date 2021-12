Están abiertas las inscripciones para la Edición 2022 de los Juegos Comunitarios

El sábado 15 de enero empezará el tradicional campeonato de fútbol de los Juegos Comunitarios de Verano 2022 y esta temporada tendrá la particularidad que las chicas tendrán su torneo.

Además, la otra novedad es que se disputará en canchas de césped sintético de la Liga Oficial.

Se reciben inscripciones hasta el lunes 3

Hasta el 3 de enero hay tiempo para que los equipos se anoten y presenten la documentación para una nueva edición del campeonato de fútbol de los Juegos Comunitarios de Verano 2022.

El certamen comenzará el 15 de enero y las inscripciones se pueden efectuar en el Gimnasio Municipal Nº1 (ubicado en Aristóbulo del Valle y Viamonte), los lunes, miércoles, jueves y viernes (10 a 17 horas); y los martes de 13 a 17 horas.

Tanto en los varones como en las mujeres, participarán las categorías 2007/2008, 2009/10, 2011/12 y 2013/14. En total serán seis jornadas, todos los sábados de 10 a 14 horas, y se desarrollará en los clubes Deportivo Roca, Huracán, Deportivo Portugués, y Próspero Palazzo.

Al respecto, la referente Micaela Lien resaltó que «van a jugar en canchas de césped sintético de la Liga Oficial de fútbol y eso es atípico porque no se venía haciendo en años anteriores. Se van a reducir y van a jugar 5 versus 5, con el reglamento del fútbol de salón. Es una propuesta novedosa, bastante interesante y motivadora para los chicos, que no están acostumbrados a jugar en este tipo de canchas, es algo diferente».

A su vez, Lien se refirió a la otra novedad y es la realización de un torneo especialmente para mujeres: «Vamos a implementar el fútbol femenino, la idea es que se puedan anotar varios equipos, vamos a ver cómo funciona, porque no hay muchas propuestas para estas categorías que son más chicas».

Y culminó afirmando que «venimos hace mucho tiempo con los Juegos Comunitarios, cada vez se van sumando más equipos. Esta temporada agregamos lo que es femenino, que siempre lo tuvimos en cuenta pero los teníamos con los equipos de varones, ahora los separamos y vamos a ver la repercusión que tiene, esperemos seguir creciendo y que tengamos una buena convocatoria».