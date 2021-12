Entregaron diplomas a 87 nuevos técnicos de fútbol

Hombres y mujeres de distintos puntos de la provincia que completaron el Programa ATFA- CONMBOL obteniendo sus licencias C-B y A durante 2020 y 2021 en forma virtual a través de la Escuela 22 de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino.

A inicios de esta semana, se realizó la entrega de diplomas, en el Gimnasio del Club Independiente del Trelew, donde precisamente 87 personas, entre damas y caballeros, recibieron la certificación que les permite ser entrenadores y entrenadoras de fútbol.

Gran cantidad de egresados en la Escueta de Técnicos de Chubut

El cierre de año para casi 90 chubutenses fue absolutamente distinto: precisamente 87 hombres y mujeres de distintas localidades de Chubut recibieron esta semana, su correspondiente certificado como Técnico/a de Fútbol al haber completado las Licencias C, B y A en la Escuela 22 del Programa ATFA-CONMEBOL de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino que dirigen los ex futbolistas y DT locales, Javier Rodas y Eduardo “Pepe” Castro.

Los casi noventa nuevos DT están distribuidos a lo largo y ancho del Chubut ya que los estudios de las tres licencias se realizó en formato virtual, con una carga horaria de seis horas semanales con sus prácticos en campo cuando se habilitó los permisos correspondientes; como así también con cátedras que pasaron por técnica, táctica, entrenamiento, comunicación, historia, reglamento, coaching, medicina del deporte, nutrición, psicología, etc.

El cierre formal de la zona del valle se llevó a cabo días atrás en instalaciones del Club Independiente de Trelew mientras que próximamente se realizará el acto académico con los estudiantes de la zona cordillerana.

En el cierre lectivo, Javier Rodas y Eduardo Castro agradecieron especialmente a los y las estudiantes que durante dos años, prácticamente, sin contacto físico, lograron completar los estudios de las licencias correspondientes que los habilitan a dirigir equipos de fútbol desde las categorías menores y formativas hasta primera local y regional.

Muchos de los hoy egresados y egresadas, completarán el próximo año la Licencia Pro que los habilitará a dirigir en forma competitiva hasta equipos de la Primera Nacional y Superliga Argentina.

“No tenemos más que palabras de agradecimiento y orgullo para con todos ustedes”, se refirió Javier Rodas en el acto final; mientras que Eduardo Castro, aseguró que “fue un camino largo y con mucho trabajo y esfuerzo logramos llegar a la meta, completar las licencias correspondientes para que nuestro trabajo sea profesional en cualquier punto de la provincia”.

“Desde equipos e instituciones infantiles hasta formativas y juveniles pasando por cada equipo que dispute una liga local y/o regional. Eso jerarquiza el fútbol de Chubut y jerarquiza la profesión del técnico que a veces no es valorada como debería”, sumó ´Pepe´.

Todas y todas los DT

Cholila: Marchand, Héctor; Riquelme, Leonardo

Esquel: Battaglia, Gonzalo; De Godos, Lucas; Guarda, Gustavo; Hernández, María Laura; Ibáñez Picón, Cristian; Limache, Fernando; Monsalve Daniel; Reyes Miguel Ángel; San Martín, Jonathan; Torres Walter

Gobernador Costa: Garmendia, Rodrigo

Trevelin: Roldán, Walter

Río Pico: González, Gabriel; Lefin Edgardo Rubén; Ñanco, Ricardo.

Gaiman: Blanco, Miguel; González, Jonathan; Schischke Gustavo.

Puerto Madryn: Alemán Ana; Álvarez Jorge Hernán; Blasco Nicolás; Bordón Federico; Bucetta Facundo; Cáceres Fabián; Chavero Víctor; Fernández Lucas; Fernández Matías; Gómez Gabriel; Lobo Matías; López José Luis; Macedo, Lucas; Maidana Wenceslao; Mayer Agustín; Merlo Fernando; Montes de Oca Martín; Navarro Omar; Neira Melina Beatriz; Ochoa Nelson; Ojeda Ignacio; Pazos Benjamín Nicolás; Pérez Marcos; Quinteros Dan; Riffo Franco; Riffo Luney Agustín; Rosales Julio; Sáenz Gonzalo; Swidinzski Nicolás; Vargas Orlando

Rawson: Cabral Andrea; Calfupan Franco Sebastián; Coronel José María; Cugura Juan; Fortette Flavia; Funes Nicolás; García Ariela Aime; Gómez Braian Adrián; Lemes Claudio Raúl; Linares Germán Edgardo; Lucas Rodrigo Javier; Maciel Hugo Orlando; Navarro Tobar Lery; Notaro Alexis; Oficialdegui Héctor Darío; Otero Roberto; Paillalaf Eduardo; Proboste Agustín; Rodríguez Héctor Miguel; Rodríguez Marcos; Santos Carlos Alejandro; Soler Diego; Soto Fernando; Stalla Nelson; Velarde Esteban; Salinas Damián

Trelew: Bataller Martín; Contrera Darío; Garbaccio Diego; García Charles Matías; Giménez Nicolás; Paredes Luis; Paredes Franco; Pérez Rocío; Rodrigo, Carlos Daniel; Rojas Lucio Gaspar; Schmitd Michael