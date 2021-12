Definidos los convocados para la cita del deporte patagónico en La Pampa

Los Juegos Epade se desarrollan del 5 al 10 de diciembre en La Pampa y los entrenadores de los seleccionados confirmaron a los futbolistas chubutenses que estarán en representación en ambas ramas.

La Selección femenina, comandada por “Lela” Hernández jugará tendrá lugar en Macachín, mientras que el masculino que dirige Juan Petronio, tendrá como sede la ciudad de General Pico.

Integran la Selección Chubut

La XV edición de los Juegos Epade se desarrollará en distintas ciudades de La Pampa entre los días 5 y 10 de diciembre, que en el caso del fútbol se dividirá en dos sedes según cada rama: el masculino se llevará adelante en General Pico, mientras que el femenino jugará en Macachín.

Cada seleccionado cuenta con 18 jugadores, es por eso que los cuerpos técnicos encabezados por Juan Pablo Petronio (en el caso del masculino) y María Laura Hernández (en el femenino) realizaron distintas pruebas y evaluativos a jugadores y jugadoras de toda la provincia para definir a sus convocados.

Por la rama Femenina, la Selección chubutense estará conformada por Thiara García, Bianca París de Alba, Ariadna Swenger, Luciana Velardez, Antonella Figueroa, Sofía Galván, Camila Rumay, Celeste Chiquelli, Valentina Leguiza, Ludmila Troncoso, Marlene Cuello, Nahiara Vargas, Antonella Pacheco, Marisol Nuñez, Gianella Rodríguez, Sara Jarpa, Abril Siri y Abigail Santibañez. El Cuerpo técnico está integrado por María Laura Hernández y Darío Baeza.

En tanto, el seleccionado masculino que comandan Juan Pablo Petronio junto a Lucas De Godos y Gustavo Depardo, la integran los jugadores Luciano Barrientos, Joaquín Castro, Diego Cheuquepal, Tomás Chodilef, Uriel Eldahuk, Francisco Fulgensi, Tomas García, Nehemías González, Mateo López, Cristian Martínez, Joel Montes, Lautaro Ojeda, Valentín Otero, Nahuel San Martin, Ian Subiabre, Luciano Torres, Santino Tula y Sebastián Vázquez. Cuerpo técnico: Juan Pablo Petronio, Lucas De Godos y Gustavo Depardo.

Forma de disputa del fútbol en los EPADE

Divididos en dos zonas de 3 equipos cada una, la primera etapa del Torneo plantea que cada provincia jugará contra sus dos compañeros de grupo y un partido “interzonal”. Planteado un partido por día (que comenzará el lunes 6), la clasificación de la zona definirá las posibilidades del seleccionado en el Torneo: Los 1° de cada zona jugarán la final, los 2° por el 3° puesto y los últimos de cada zona jugarán el partido por el 5°. Todos estos partidos de la etapa final se jugarán el día jueves 9.

En el caso del fútbol femenino, todos los partidos se jugarán en el estadio “José Lizasuain” del Club Atlético Macachín; mientras que el masculino, se llevará adelante en los estadios de los clubes Costa Brava y Ferro Carril Oeste de General Pico. Ambos planteles comparten el mismo fixture: Chubut integra la Zona B junto a Río Negro y Tierra del Fuego; y el partido interzonal será frente a Neuquén.

Fixture

Día 1: lunes 06/12 – 11hs vs Río Negro

Día 2: martes 07/12 – 19hs vs Tierra del Fuego

Día 3: miércoles 08/12 – 17hs vs Neuquén