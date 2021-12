Bomberos advierte sobre un alto peligro de incendios por tormentas eléctricas

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn advierte sobre el alto riesgo de incendios que se vivirá en las próximas horas ante el alerta por tormentas eléctricas que se espera para la zona. «Probables tormentas eléctricas viernes y sábado en toda la región noreste de Chubut. El Índice de Peligro de Incendios de Pastizales Naturales se encuentra ubicado en muy alto», expresaron en un comunicado y agregaron que «esto indica que las probabilidades de que un incendio en pastizal natural se inicie son muy altas y que su control será muy difícil».

Ante esta situación, desde Bomberos recomiendan: no hacer fuego, no estacionar en lugares con vegetación, no arrojar colillas de cigarrillos u otro material inflamable y regresar de los paseos con todos los residuos que se generen.

Según indica el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, para la costa de Biedma hay alerta amarilla por tormenta. «El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales pueden ser fuertes y ocasionalmente severas, acompañadas por intensas ráfagas de viento, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores diarios de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».