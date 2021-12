Luego de su paso por la institución en la Temporada 2015 de la Primera B Nacional de por entonces, el DT Andrés Yllana, regresará a Guillermo Brown para ser el nuevo entrenador en la próxima Primera Nacional 2022.

El capitalino, radicado en La Plata, acordó con “La Banda” el pasado lunes y aguarda por concretar su desvinculación de Villa San Carlos, para poder llegar a Puerto Madryn y firmar su contrato con los brownianos.

“La Banda” tiene DT: vuelve Andrés Yllana

Este martes, se conoció la confirmación del nuevo entrenador de Guillermo Brown de cara a la próxima Temporada de la Primera Nacional, como lo será el regreso de Andrés Yllana.

El DT capitalino, que está radicado en La Plata y que incluso ha dirigido el último Torneo 2021 de la Primera B Metro para Villa San Carlos, volverá al banco browniano tras haber cumplido con un primer ciclo, no tan grato, en la Temporada 2015 de esta segunda categoría del futbol argentino.

La incorporación aún no ha sido oficializada por la institución portuaria ya que el DT debe firmar la desvinculación de Villa San Carlos, lo cual espera concretar entre este miércoles y jueves, para luego tras resolver cuestiones personales, llegar hasta Puerto Madryn y ahí si firmar su contrato por los brownianos.

Vale destacar que Yllana será entonces el reemplazante de Nicolas Vazzoler, que dos fechas del cierre de la fase regular de la Temporada 2021 de la Primera Nacional, dejó la institución de común acuerdo con la dirigencia. De hecho, terminó al certamen dirigiendo Javier Rodas, con una victoria ante Atlético de Rafaela y un triunfo ante All Boys.

Recordando la etapa 2015 de Yllana en Brown, su debut en el club como DT fue el 15 de febrero contra Boca Unidos, con caída por 1- 0. A lo largo de su performance como entrenador browniano, logró cuatro victorias, nueve empates y ocho caídas.