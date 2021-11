Ongarato: «El gobierno de Macri significó inversiones importantísimas para la región»

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la visita del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la zona cordillerana.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «esperamos la jornada se pueda desarrollar con normalidad» y sostuvo que «seguramente alguno querrá manifestarse, eso no los sabemos, pero esperemos que no ocurra ya que se trata de un mandatario elegido democráticamente y eso se debe respetar».

«Tenemos expectativa»

Asimismo, Ongarato remarcó que el «momento político» de Esquel «es parecido al de la provincia, hoy vemos que el espacio Juntos por el Cambio está en un crecimiento electoral, tuvimos un gran acompañamiento en las PASO y tenemos una muy buena perspectiva para el 14 de noviembre».

A ello, sumó que «tenemos expectativa de que puedan ingresar los dos diputados de nuestro espacio».

Acompañamiento

«Chubut pone en juego las tres bancas que hoy hay en el Senado, la realidad es que los tres senadores que tiene Chubut responden al Frente de Todos, es decir al Gobierno Nacional, y con esta elección nosotros estamos con muchas posibilidades de tener dos de esas bancas. Es una posibilidad muy cierta y eso tiene una relevancia muy grande, de ahí viene el acompañamiento de figuras importantes de nuestro espacio a nivel nacional», apuntó el Jefe Comunal.

Inversión «sin precedentes»

Ongarato acompañará en su agenda a Macri: «Más allá de la pertenencia partidaria al espacio y de que yo sea de origen radical, para nuestra región el gobierno de Mauricio Macri significó obras importantísimas que mejoraron nuestra calidad de vida; por ejemplo, con la ampliación del gasoducto cordillerano. Son $3.1000 millones a valores de 2018, nunca nuestra región recibió semejante inversión nacional como en ese momento. Además, está la obra del aeropuerto que se paralizó cuando ingresó el actual gobierno y recién ahora se está reactivando», manifestó, concluyendo que «ahora estamos con una obra de instalación de red eléctrica para 71 lotes, la obra de la Ruta 40 continua y se están terminando los pluviales, que comenzaron en la gestión (nacional) anterior, pero no tenemos nuevas perspectivas de más obras para nuestra zona».