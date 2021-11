Madryn: apareció una tercera ballena muerta en solo once días

En la mañana de hoy un ejemplar de ballena franca austral apareció muerto en Playa Paraná. Se trata del tercer animal que se encuentra en las playas madrynenses en apenas once días, por lo que hay cierta preocupación entre biólogos y especialistas.

En esta ocasión se trata de una ballena adulta que lleva cerca de dos semanas de fallecida, por lo que se descarta que sea alguna de las encontradas en los últimos días. El ejemplar se encuentra a la altura del barco hundido, una zona a la que asiste una gran cantidad de personas, por lo que se recomienda tomar las medidas de precaución correspondientes: mantener una distancia prudencial de observación de aproximadamente 40 metros, no intentar tocar al ejemplar, no concurrir con animales domésticos a la playa y recordar queun ejemplar de ballena muerta representa un potencial foco de infección.