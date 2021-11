Maderna anticipó gestiones ante el Gobierno Nacional en los próximos días

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, anticipó algunas de las gestiones que realizarán desde el Ejecutivo Municipal ante el Gobierno Nacional y, en cuanto al escenario político, reconoció que «estamos abocados a la gestión y no he tenido reuniones respecto de los resultados, hay una conducción en el Consejo de Localidad y hay que respetarla».

«Estamos trabajando con muchas cuestiones, ayer tuvimos licitación de la Red de Agua Segunda y Tercera Etapa de Colectoras Cloacales, que son cosas en las que queremos avanzar y que son para la gente; después, los nombres van y vienen», sostuvo en relación a eventuales cambios de gabinete.

En cuanto al diálogo con el Gobierno Nacional, explicó que «estamos en contacto permanentemente, en dos semanas presentaremos el proyecto del Parque Industrial Municipal y de las ventajas competitivas que necesitamos para el conglomerado; siempre de forma respetuosa pero insistiendo como corresponde, y trabajando en conjunto».

En el plano político y, puntualmente, sobre el PJ de Trelew, Maderna apuntó que «nuestra ciudad tiene que tener protagonismo pero ahora es prematuro un análisis de los resultados, no hay que echar culpas, hay una conducción en el Consejo de Localidad y nosotros lo vamos a respetar» y señaló que «estamos tan abocados a la gestión que no he tenido reuniones o análisis respecto de las elecciones».

Consultado sobre la posibilidad de generar una mesa local de diálogo entre los actores del justicialismo, el Jefe Comunal puntualizó que «lo importante es generar consenso, pero recién terminan las elecciones y estamos abocados a la gestión, aunque siempre podemos colaborar» y analizó que «es un contexto difícil en una pospandemia, con una situación económica difícil, pero debemos ser cautos y previsores para afrontar cualquier tipo de situación».