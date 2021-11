Linares: «Tenemos la tranquilidad de haber hecho todo en un contexto difícil»

El senador nacional electo por el Frente de Todos, Carlos Linares, saludó «a quienes ganaron la elección» y agradeció «a la enorme militancia del Partido Justicialista por acompañar y fiscalizar».

En diálogo con AzM Radio, explicó que «cuando uno participa de una contienda tiene dos posibilidades: ganar o perder, a nosotros nos tocó perder una elección pero sigue marcando que el justicialismo es una fuerza importante dentro de Chubut, la cual debemos continuar fortaleciendo en un contexto difícil que nos toca vivir como país, lo cual también influye en el ánimo de la gente».

«Trabajamos y pusimos todo lo que teníamos que poner, y por eso hoy tenemos la tranquilidad de haber hecho todo en un contexto difícil, y con la tranquilidad de poner al justicialismo con dos bancas en el Senado y en Diputados», apuntó el dirigente peronista.

«El Gobierno Nacional ganó hace 2 años una elección y hoy es la cuarta fuerza en la provincia de Chubut. El partido que se mantiene dentro de la política de Chubut históricamente es el Justicialista», advirtió Linares, sumando a ello que «nuestro espacio sigue siendo una enorme alternativa política, sigue ocupando cargos en las cámaras Alta y Baja, con municipios netamente justicialistas; no estamos contentos porque no ganamos, pero tampoco tengo el desánimo como para decir que el justicialismo no es una fuerza importante en Chubut».

«El PJ tiene que trabajar como lo hacemos permanentemente, y seguramente en 2023, de la mano de cómo le vaya al país, seguramente el ánimo de la gente va a ser otro, y tenemos que trabajar internamente para dirimir quiénes son los mejores compañeros que puedan ocupar cargos electivos dentro de la estructura partidaria. Pero no es ahora el momento de reproches ni mucho menos, sino de sumar», expresó Linares.