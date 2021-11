Instancias definitorias del Nacional de Clubes en Cadetes

Este fin de semana, culminará el Torneo Nacional de Clubes de Handball, en categoría Cadetes, que se juega en las ciudades de Esquel y Trevelin.

Este viernes, se jugaban las instancias Semifinales, cayendo en la rama masculina, el equipo de Trevelin por 28-21 ante Escuela Municipal de Patagones. Se jugará este sábado la Final en cada rama femenina y masculina.

Semifinales en juego

Culminó la fase clasificatoria del Torneo Nacional de Clubes categoría Cadetes “B” de handball, y este viernes, se disputaban las instancias Semifinales en ambas ramas, en la competencia que durante toda esta semana se jugó en las ciudades de Esquel y Trevelin.

La competencia, es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Esquel, Municipalidad de Trevelin y Confederación Argentina de Handball, acompañan también la Federación Chubutense de Balonmano y la Asociación Cordillerana de Balonmano.

En cuanto a los cotejos de esta anteúltima jornada, que en la rama femenina se disputa en el Gimnasio Municipal “León Camilo Catena” de Esquel, programó los siguientes juegos: Centro Galicia – Nahuel Huapi (definen del 5º al 7º puesto), Las Panteras Patagones – IFES (semifinal), Club Lanús – Municipalidad de El Bolsón (semifinal) y Handball Esquel – Nahuel Huapi (definen del 5º al 7º puesto).

Por parte de la rama masculina, se juega en el Polideportivo de Trevelin, los encuentros correspondiente a esta jornada eran los siguientes: Ifes vs Club Nahuel Huapi, Handball Esquel vs Colegio San Roque y Club Bartolomé Mitre vs Centro Galicia. En el primer duelo del día por Semifinales, el equipo de Municipal de Trevelin, cayó por 28 – 21 ante Escuela Municipal de Patagones.