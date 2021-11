El IAC regularizaría el dominio de «casi 3 millones de hectáreas» en disputa

El presidente del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), Máximo Pérez Catán, recibió a integrantes de la comunidad mapuche tehuelche que tomaron el edificio público días atrás.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, sostuvo que «la toma del IAC permitió visibilizar el conflicto y la demanda, y hay algunos pobladores y comunidades que de forma individual quieren reunirse para tratar su tema particular».

Casi 3 millones de hectáreas «en trámite»

Consultado sobre la cantidad de expedientes que el Instituto posee en el marco de los pedidos de regularización de tierras, puntualizó que «cada vez tenemos más porque uno de los objetivos del IAC es que la gente tenga la posibilidad de asentarse en comunas rurales, a los efectos de ir ocupando el territorio de la provincia de Chubut» y agregó que «después están los expedientes de la tierra que está ocupada, que es la inmensa mayoría, donde lo que falta es la regularización del dominio».

«Un dato estadístico es que el IAC todavía está tramitando la regularización del dominio de la tierra de los ocupantes, por alrededor del 10% del territorio de la provincia. Hablamos de casi 3 millones de hectáreas que todavía están tramitando la regularización», añadió.

Servidumbre de paso

Asimismo, Pérez Catán sostuvo que «hay algún pedido por parte de la familia Nahuelpan, y más allá de que ellos tienen las cuestiones de regularización concluidas, tienen un conflicto de vecindad que no se resuelve en el IAC sino que requiere de otras instancias de resolución; hablamos del conflicto de la servidumbre de paso con su vecino» y precisó que «la servidumbre de paso es un derecho o instituto consagrado desde la época del derecho romano, que implica que uno no puede evitar o impedir que una persona que no tiene otro modo de acceder a su dominio, pueda pasar por el fondo vecino a los efectos de llegar al propio».

Decisión judicial

En el mismo sentido, el presidente del IAC recordó que «hay una decisión judicial que resolver ahí, ajustados a derecho, viendo si ese es el único camino o si hay otro alternativo, y luego de la misma habrá que hacer una gestión con el director de Asuntos Indígenas de Chubut, a los efectos de ver si el Estado puede colaborar para hacerle más sencilla la solución del trámite a la comunidad Nahuelpan; por eso, algunas cosas no se resuelven desde el IAC si bien estamos al tanto».

Conflicto territorial

En cuanto a la lista de reclamos que enumeraron quienes tomaron la sede del IAC, Pérez Catán señaló: «A nosotros no nos dejaron un petitorio, no estamos pudiendo identificar uno por uno los pedidos, más allá de la regularización del dominio de la tierra y evitar el despojo de los lugares de posesión ancestral de las comunidades. Que el vecino más poderoso corra el alambre e invada propiedad del vecino, son temas en los que el IAC tiene algún nivel de intervención, pero hay una gran gama de conflictividad alrededor de la posesión de la tierra por parte de comunidades aborígenes o familias que no constituyen una comunidad, pero igual tienen derecho a la regularización de la tierra que ocupan».