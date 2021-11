El domingo próximo será el Festival de Fútbol Femenino Infantil

Para el próximo domingo, el Futbol Femenino Infantil de Puerto Madryn y de la zona, tendrá su convocatoria, con lo que será el Festival que organiza la Subsecretaría de Deportes municipal.

El evento, se desarrollará en las categorías Sub8, Sub10, Sub13 y Sub16, en las canchas del Club JJ Moreno.

En cuatro categorías

Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se realizará el próximo domingo 21, el Festival de Futbol Femenino Infantil.

El evento del que participarán las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 13 y Sub 16, está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es apoyado por RUS (Río Uruguay Seguros).

La actividad que contará con la participación de 12 equipos comenzará a las 10 horas y finalizará alrededor de las 17 horas, en las canchas del Club Juan José Moreno, disfrutando las jugadoras locales como así también las que llegarán desde Trelew, Rawson y Camarones.

Sumado a lo deportivo, también se prepararon para ese día, charlas, juegos, música en vivo y una feria, para que toda la familia pueda participar acompañando a las jóvenes. Jugar al fútbol, compartir momentos, experiencias y generar un encuentro, son los motivos que impulsan esta idea para desarrollar este festival.