Rawson: Cerca de 300 trabajadores reclaman el pago de sueldos a Fyrsa

Trabajadores de la empresa Fyrsa de Rawson llevan adelante una medida de fuerza, tras denunciar la falta de pago de haberes. En diálogo con AzM Radio, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (ST)A), Fabián Molina, explicó que «se trata de un atraso en las quincenas, lo que ha venido sucediendo con quincenas anteriores, donde en algunos casos se pagó en dos veces y hoy no hay fecha de pago» y advirtió que «estamos atrasados más de una semana, son alrededor de 269 trabajadores».

«Ya nos tienen más que acostumbrados, hicimos la denuncia en la Secretaría de Trabajo, hicieron el acta de infracción y se multó a la empresa, pero así y todo no hay fecha de pago. Ellos (por los propietarios) siempre plantearon una ‘mala situación’ pero creo que hay un mal manejo de la fábrica, no puede ser que con todo el langostino que procesan no tengan previsibilidad, más aún cuando sabemos que hay temporada baja y demás», sostuvo Molina.

Asimismo, señaló que «desde el lunes no estamos trabajando y seguiremos con la retención de servicio» y apuntó que «el recurso (del langostino) es obviamente para algunos que son los dueños, no es de los chubutenses como dicen».

«Vamos a permanecer esperando al dueño para que nos dé algún tipo de explicación respecto de cuándo va a tener el dinero; estamos hablando de la quincena, unos 50 o 60 (mil pesos) mínimo (por empleado)», apuntó el empleado. Además, advirtió que ninguno de los dos turnos cumplirá tareas «hasta que no se pague».