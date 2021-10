Prostitución y coimas: “Zuñiga ordenó que no se metieran con el VIP de la calle Francia”

En los tribunales de Comodoro Rivadavia se concretó este jueves una nueva jornada de debate en relación a la causa por incumplimiento de deberes de funcionario, facilitación de la prostitución y cohecho que tiene como imputados al ex Comisario Omar Alejandro Pulley, Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa. En la fecha se escuchó la palabra de cuatro testigos, uno de ellos empleado Municipal que al momento de los hechos se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad Municipal. Para este viernes se espera continuar con la incorporación de la prueba testimonial del caso.

El testigo refirió que entre los años 2013 y 2016 perteneció a la Secretaría de Seguridad Municipal y que luego lo cambian de lugar de trabajo por una denuncia que efectuó contra su jefe Zuñiga. Refirió que se desempeñaba en el sector de operaciones que realizaban allanamientos, recepción de denuncias, control operativo en whiskerías, control de personal, carnet sanitario y si los locales cumplían con las habilitaciones comerciales. Los allanamientos se solicitaban o bien por una denuncia particular o derivación del 0800 y luego que la policía realizara un informe ambiental y luego de producirse la Orden del Juez de garantías, recordó. La policía de Investigaciones elevaba el informe a la Secretaría y luego se elevaba al Juez. Sobre el VIP que funcionaba en la calle Francia la Secretaría de Seguridad solicitó en dos oportunidades informes a la policía, pero ésta nunca contestó. Asimismo, su jefe Zuñiga les ordenó que no se metieran en el VIP de la calle Francia porque eso lo manejaba la policía, y lo nombró a Pulley, que no quería tener quilombo con él, recordó el testigo.

El tribunal de debate está compuesto por los jueces penales Mónica García, María Laura Martini y Jorge Odorisio; el Ministerio Público Fiscal está representado por Martín Cárcamo, fiscal general; en tanto que María Cristina Sadino asistió a Cuellar Gamboa; Daniel Fuentes como defensor de Pulley y Vanesa Vera actuó como defensora de Ferreira Almada. (Fuente: MPF)