No queda lugar en Chubut para el fin de semana extra largo

En un escenario difícilmente imaginable hace unos meses atrás, este fin de semana extra largo de octubre, Chubut superará los 20.000 visitantes sin contar los viajes que no se registran de visitas que se alojan en viviendas familiares.

Al respecto el ministro de Turismo, Néstor García confirmó que “todos los destinos turísticos de la provincia están con ocupación plena (para el fin de semana largo), y eso lo puedo asegurar porque personalmente me comuniqué con cada una de las direcciones municipales para chequear el dato”.

En ese sentido, destacó que Puerto Madryn, con más de 6.500 camas disponibles para el turismo, tiene reservas completas desde hace aproximadamente un mes. “Pero toda la comarca está igual, tanto Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y hasta el dique Florentino Ameghino” explicó el Ministro a Télam.

Asimismo, el funcionario remarcó que en la comarca andina con epicentro en Esquel, todas las reservas también están ocupadas e incluso “las derivaciones que se venían haciendo entre las localidades cercanas ya no se hacen más porque no hay lugar”.

Expectativas

Destinos como Trevelin, Río Pico, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, Río Pico y Gualjaina, entre otros, están cubiertos. García admitió que “el único lugar donde no tiene ocupación plena, pero hay un 95% de demanda es en Sarmiento, pero creo que pase de hoy o a más tardar mañana para que también esté cubierta totalmente”, estimó.

Sobre la cordillera, además de la oferta paisajística propia de la comarca andina, aún existe nieve en la parte alta que permite alguna incursión en los centros de esquí. Y a ello se suma el fenómeno de los campos de tulipanes que están en flor y brindan un tapiz natural de colores en proximidades de Trevelin.

Esto se completa con la temporada de salmón del pacífico cuya pesca deportiva se habilitó, y el llamado turismo de aventura con varios escenarios que invitan al senderismo y el escalamiento.