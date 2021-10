Menna reclamó a exfuncionarios que “devuelvan lo que se llevaron”

El diputado nacional Gustavo Menna cuestionó que “según el Gobierno de Arcioni la culpa del desastre en que está Chubut es del exgobernador Atilio Viglione”, cuyo mandato se extendió de 1983 a 1987, y al que la gestión provincial apuntó en el acto en el que este miércoles presentó el proyecto de ley que denominó de “reparación histórica”.

“En lugar de tener la osadía de salir a culpar a un gobernador que hizo de la decencia y la austeridad una marca como Atilio Viglione, deberían pedirle la reparación histórica a los exministros y exfuncionarios que integraron los Gobiernos de 2003 para acá y que están condenados por actos de

corrupción”, los cuales, sostuvo, “devuelvan todo lo que se llevaron”.

Los responsables

Menna criticó que el Gobierno Provincial hizo “un acto de campaña con un supuesto proyecto de reparación histórica”, y dijo que las autoridades que lo presentaron “han sido los responsables de una situación calamitosa, de una provincia endeudada en más de mil millones de dólares de los que quedan por pagar 800 millones, con las regalías hipotecadas hasta el 2030, que pretende tomar más deuda en dólares, que se endeuda todos los meses con letras para pagar gastos corrientes, que no tiene clases hace 4 años, que está paralizada, sin obra pública y sin planificación”.

Mencionó que “hasta acá no han hecho más que someterse al actual Gobierno nacional que destrata a la provincia y al de Cristina Kirchner que desde 2008 les sacó a todas las provincias el 15% de coparticipación sin que se planteara ningún reclamo como sí lo hicieron Santa Fe y Córdoba, que finalmente lograron que la Corte Suprema declarara la ilegalidad de ese descuento”.

Además, recordó, “un Gobierno del mismo signo del actual, a cargo de Martín Buzzi, desistió de 5 juicios por diferencias de coparticipación que la provincia tenía en la Corte con pericia favorable y en estado de dictar sentencia, que a valores actuales son más de $ 20.000 millones”, lo cual equivale a cuatro masas salariales, mientras que “San Luis no los desistió, los ganó y está cobrándolos”.

Además, “en el Consenso Fiscal de diciembre de 2019 Arcioni desistió de un juicio ganado a Nación en la Corte en octubre de ese mismo año por los decretos que eximieron el IVA a los productos de la canasta básica y que implicaban baja de recursos coparticipables. Y en ese mismo Pacto renunció a plantear nuevos juicios”.

Voto en contra

Agregó Menna que en julio del año pasado, “los legisladores oficialistas de Chubut, estos mismos que ahora hablan de reparación histórica, votaron en contra del proyecto de ley que habíamos presentado junto a Nacho Torres para otorgar una ayuda a Chubut, no un préstamo de $ 30.000 millones”.

Explicó que ese préstamo estaba “fundado en lo que prevé la Constitución Nacional sobre la potestad del Congreso para aprobar ayudas no reintegrables a las provincias cuyas rentas no cubran sus gastos ordinarios”.

“El Gobierno provincial no apoyó el proyecto, pese a que en ese momento acumulaba deudas salariales de hasta tres meses a los trabajadores de la salud, de la educación, policías, jubilados”, recordó.

Sin embargo, dijo “al poco tiempo los mismos legisladores oficialistas de Chubut votaron en el presupuesto 2021 una ayuda de $ 12.500 millones a La Rioja, y el incremento de la coparticipación de la Provincia de Buenos Aires a costa de sacarle a CABA para pagarle un aumento a la policía de Kiciloff”.

“El Gobierno Provincial no dijo nada sobre lo de La Rioja y apoyó expresamente lo de PBA con una solicitada”, añadió.

El legislador radical sumó como antecedente que “en el proyecto de presupuesto 2022 vuelve a aparecer la ayuda a La Rioja por $ 12.500 millones y nada a Chubut; sin embargo el Gobierno del Chubut no se ha pronunciado y los legisladores oficialistas seguramente lo votarán a favor, como el año pasado”.

Caja jubilatoria

Además, indicó, “hay una partida en el presupuesto 2021 de $ 56.000 millones para financiar el déficit de las 13 cajas jubilatorias provinciales que no se transfirieron a Nación en los ‘90, entre las cuales está la de Chubut”.

“Sin embargo, le han transferido fondos a todas menos a Chubut, la que más problemas tiene. Nunca el Gobierno Provincial hizo un reclamo. En 2020 pasó lo mismo. Chubut no recibió un solo peso de ese fondo”, indicó.

Menna agregó el dato de que “la inversión prevista en infraestructura para Chubut en el proyecto de presupuesto 2022 es de apenas $ 6.103 millones, inferior incluso en términos nominales a la de 2022”, pero “nadie del Gobierno de Chubut ha expresado un solo reclamo”.

Por eso, consideró, el proyecto presentado este miércoles “es un acto de campaña, porque como lo demuestran todos estos hechos jamás se plantaron ante Cristina Kirchner ni ahora ante Alberto Fernández”.

“Pero lo que no se puede aceptar y resulta una canallada -enfatizó- es que ahora el Gobierno le salga a enrostrar a Viglione ser el culpable del desastre que han generado los Gobiernos que se han sucedido desde 2003, que tuvieron los mayores ingresos de la historia y sin embargo dejaron una provincia arrasada por el déficit y el endeudamiento”.

Coparticipación y distribución primaria

Menna explicó en este contexto que desde el Gobierno “dicen que con Viglione se bajó el índice de coparticipación secundaria. Es cierto, en 0,2%, Pero lo que no dicen es que la distribución primaria, es decir el porcentaje que se distribuyen entre Nación y provincias pasó en el Gobierno de Alfonsín de un 80/20 a favor de la Nación, a un 49/51”.

“No hay que ser Nobel de Economía para entender que el 1,60% del 51% es mucho más que 1,80% del 20%”, precisó.

En este sentido Menna dijo que “sin dudas es necesario incrementar el índice de coparticipación”, y que “está pendiente desde 1996 una nueva ley porque ese fue el plazo que impuso la reforma constitucional de 1994”.

Como ejemplo mencionó: “No puede ser que La Rioja tenga 2,2% y Chubut 1,6% y que además los legisladores del oficialismo le aprueben todos los años fondos extra coparticipables”.

“Pero esa ley, de acuerdo a la misma Constitución -sostuvo-, requiere en primer lugar el acuerdo entre Nación y las provincias, y recién después leyes aprobatorias del Congreso y de cada Legislatura”.

“Lo que sí puede hacer una ley del Congreso es disponer ayudas financieras a las provincias. Si el proyecto de ‘reparación’ dijera eso es técnicamente correcto. De hecho es lo que propusimos nosotros y el oficialismo provincial y nacional votó en contra”, aclaró.

Y finalizó: “No vamos a mejorar el índice de coparticipación con demagogia o actos de campaña. Se trata de que el Gobierno Provincial exija que se abra la discusión de un nuevo esquema de coparticipación como lo manda la Constitución”.