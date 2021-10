Massoni anticipó que “no vamos a permitir cortes de ruta ni usurpaciones”

El ministro de Seguridad y candidato a senador nacional de Chubut Primero, Federico Massoni, aseveró que “no vamos a permitir nada que atente contra la norma, ni cortes de ruta ni usurpaciones”.

Fijó su postura con respecto al pedido que realizó Nación, a través de la Embajada Argentina en Chile, por la libertad condicional para Facundo Jones Huala, y afirmó que “me dio un asco extremo, eso es lo que sentí”.

“No estamos hablando de un delincuente ordinario, él reúne todas las características que menciona la Ley de Terrorismo, es un terrorista. Es una persona que se quiere sostener diciendo representar a los pueblos originarios”, expresó.

En ese sentido, señaló que “yo tengo mucho respeto por los pueblos originarios, por aquellos pueblos pacíficos que funcionan dentro del marco de la ley, de la norma”.

Massoni precisó que “nosotros estamos en contra de los grupos violentos, que tienen accionar delictual, terrorista, que quieren generar miedo en la sociedad, atentan contra la propiedad privada, la pública, la soberanía, y que no respetan las normas”.

“Con estos energúmenos lo que tenemos que hacer es un combate extremo, y nos encontramos con que un Gobierno Nacional en forma asquerosa se posiciona con una ideología de querer hacer una defensa de Jones Huala y solicitar la libertad condicional para esta persona que le ha reventado la vida y los intereses de muchos chubutenses”, enfatizó.

De ese modo, aseveró que “voy a ser un combatiente con respecto a este tipo de ideologías y lamento mucho lo que ocurrió, porque Jones Huala, aunque le den la libertad condicional, no va a poder pisar ni un centímetro de la provincia de Chubut mientras yo sea ministro de Seguridad”.

“No podemos permitir que este tipo de gente siga poniendo en crisis la seguridad de nuestros coprovincianos, que no respete las normas y encima sostenido por el Gobierno Nacional. Me da asco”, afirmó.

Además, indicó que Jones Huala “está acusado de privación ilegítima de la libertad cuando dejaba atadas a las personas, de incendios de máquinas viales, de campos, de puestos de trabajo, usurpación de tierras, y todos con aplicación de extrema violencia”.

Usurpaciones

Sobre las usurpaciones, el candidato a senador nacional de Chubut Primero aseguró que “las que hay están de antes, no estamos teniendo nuevas porque cuando se quisieron generar las hemos frustrado. Este es el posicionamiento que vamos a tener, no vamos a permitir nada que atente contra la norma, la Constitución, ni cortes de ruta, ni usurpaciones”.

“Nosotros vamos a actuar, somos una provincia que actúa en defensa del Estado de Derecho”, agregó y sostuvo que “no vamos a permitir ningún tipo de violación a la normativa ni la radicación de estos grupos extremistas que no respetan la ley”.

Al respecto, aseveró que “no solo ocupan tierras también hacen atentados contra la propiedad privada, porque este aval y legitimación que da el Gobierno Nacional los transforma en impunes. Entonces van a querer seguir avanzando y nosotros le vamos a poner freno a este tipo de acciones delictuales”.