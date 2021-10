Los turistas argentinos ya pueden volver a Gran Bretaña

A partir del 11 de octubre, todos los turistas provenientes del Mercosur, o sea Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, más Chile y Bolivia, quedaron fuera del grupo rojo para visitar Gran Bretaña.

De acuerdo con las nuevas reglas, los pasajeros vacunados elegibles “que lleguen del resto de países del mundo solo necesitan realizar una prueba del día 2 en Inglaterra y solo podrán enviar una imagen de su prueba de flujo lateral como requisito mínimo para verificar la precisión del resultado de la prueba y mantenga los precios bajos una vez que las pruebas del Día 2 cambien a flujo lateral a finales de este mes, seguido de un PCR gratuito si es positivo ”, dijo el Gobierno británico en un comunicado.

Las nuevas regulaciones también facilitan a los británicos viajar al extranjero a un mayor número de países y territorios, ya que los pasajeros que regresan a Inglaterra desde estos destinos ya no tendrán que entrar en cuarentena de hotel.

«El progreso continuo en la vacunación tanto en casa como en todo el mundo significa que el gobierno puede reducir con confianza el tamaño de la lista roja para centrarse en los países que presentan el mayor riesgo, según la evaluación de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA)», prosigue la declaración.

Turismo emisivo

“Los pasajeros elegibles completamente vacunados y los menores de 18 años elegibles que regresen de países y territorios que no están en la lista roja, pueden hacerlo con solo una prueba del día 2”, también explica el documento.

Los pasajeros “que no estén completamente vacunados con una vacuna autorizada que regresen de un destino no rojo deben realizar una prueba previa a la salida, una prueba del día 2 y del día 8 y completar el autoaislamiento de 10 días (con la opción de Prueba para liberar el día 5)”, agregó.

A partir del 11 de octubre, los viajeros elegibles vacunados en más de 37 nuevos países y territorios recibirán el mismo trato que los residentes del Reino Unido que regresan completamente vacunados, “siempre que no hayan visitado un país o territorio de la lista roja en los 10 días antes de llegar a Inglaterra”, señaló el documento.

De la misma manera, “los pasajeros que no son un viajero elegible con una vacuna autorizada que llega de un destino del resto del mundo deben realizar una prueba previa a la salida, una prueba del día 2 y del día 8 y completar 10 días de autoaislamiento (con la opción de Test to Release el día 5) «.

“La última actualización de viajes se basa en el anuncio de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo a principios de esta semana de que ha levantado consejos contra todos los viajes, excepto los esenciales, en más de 30 países y territorios. Se eliminarán más avisos a medida que los países y territorios salgan de la lista roja, lo que facilitará que las personas estén cubiertas por un seguro mientras viajan a una lista más amplia de destinos”, argumentó el Gobierno británico.