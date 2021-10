Las cooperativas de Chubut deben más de $18.000 millones

El presidente de la Federación Chubutense de Cooperativas (FEChCOOP), Fabricio Petrakosky, reveló que la deuda acumulada con CAMMESA ronda los 18.000 millones de pesos y advirtió que “se está al borde del colapso. Durante su participación en Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia, sostuvo que “no se está hablando del tema porque hay un desinterés absoluto respecto de la situación de las cooperativas chubutenses, pero todo tiene un límite, un principio y un final, y no sabemos qué puede llegar a suceder luego de las elecciones si esto persiste”.

Fuera de estado

En el mismo sentido, planteó que “aquellas cooperativas que son agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) no están en condiciones” de pagar el corriente, “por muchos motivos; por el incremento de los 4 años de la ‘era Macri’ en el valor del precio mayorista de la energía, y varios factores más, y la génesis de esto tiene que ver con los marcos regulatorios”.

Ejemplos provinciales

“Por ejemplo”, continuó Petrakosky, “el gobierno de La Pampa tomó algunas definiciones cuando se descongeló la tarifa del mercado eléctrico mayorista, y se congeló el valor agregado de distribución, lo cual genera un déficit que es cubierto por el propio gobierno de esa provincia”, agregando que “eso es lo que estamos pidiendo en Chubut”.

Redecuaciones “repentinas”

Consultado sobre los extensos montos en las facturas de muchos usuarios, el titular de la Federación explicó que “eso ocurre porque no se hicieron los incrementos de manera gradual como lo venimos pidiendo, se ‘pisan’ durante uno, dos y hasta tres años en algunas cooperativas, y luego no se puede pedir una readecuación tarifaria repentina, ya que se trata de pedidos por encima del 60% de la misma, lo cual genera un trastorno e inconveniente social”.

“La energía no es deficitaria”

Los servicios de las cooperativas “no son caros, hay que recordar que las mismas son multiservicios, no brindan solamente la energía eléctrica; algunas dan hasta 5 o 6 servicios”, apuntó Petrakosky, aclarando que “los servicios deficitarios no son justamente la energía, sino el agua, las cloacas, por ejemplo”.

Sin Tarifa Social

Sobre esto último, manifestó que “hay un sector que no está pudiendo pagar la factura y hace ya un tiempo que no se está hablando de Tarifa Social en nuestra provincia, lo cual tiene que ver con la firma de la adenda del Pacto Fiscal en octubre de 2019” y precisó que, desde ese momento, “el Gobierno Nacional transfirió esa responsabilidad al Provincial, y desde allí no se habló nunca más de Tarifa Social”.

Falta de inversiones

En cuanto a las acciones concretas para resolver el estado de deuda de la mayoría de las cooperativas, garantizando el servicio a la ciudadanía, Petrakosky expuso: “Esto tiene que ver con una serie de falta de acciones de la política; en ese sentido, el arco político chubutense ha tenido que tomar definiciones y no lo ha hecho. Hemos llegado a una situación muy crítica. Los grandes inconvenientes hoy se están dando en el interior provincial, con una crisis muy profunda por falta de inversiones, por ejemplo en el noroeste. Recordemos los incendios ocurridos en la zona de El Hoyo, Epuyén, El Maitén”.

Al borde del colapso

“La deuda de las cooperativas hace unos años era un 10% de lo que es hoy, y actualmente estamos pisando los $18.000 millones”, reconoció el presidente de la FEChCOOP, sumando a ello que “las distribuidoras chubutenses vienen con un atraso de hace más de tres años”.

Finalmente, analizó que “estamos muy preocupados por lo que pueda ocurrir luego de las elecciones, por eso pedimos al arco político chubutense, sobre todo al Gobierno Provincial, que se haga presente para que discutamos esta situación, que puede derivar en un colapso del sistema en todo Chubut”.