El Stand Up se alista para su fiesta nacional en Madryn

El próximo fin de semana, entre sábado 30 y domingo 31, se realizará en las costas de Puerto Madryn, el Campeonato Nacional de Stand Up Paddle.

A la vez, además de esta disciplina náutica, se podrán disfrutar en la zona del Parador N°2 del Boulevard Brown, exhibiciones de Fitness de Combate y Zumba, además del primer Torneo de Beach handball de la temporada.

Carreras de corta distancia y remada

El Campeonato Nacional de Stand Up Paddle, se disputará durante este fin de semana en la ciudad de Puerto Madryn, con interesa actividad entre el sábado 30 y domingo 31, en el Parador N°2 del Boulevard Brown.

El certamen, cuenta con la organización de la Asociación de Surf Argentina en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

La competencia comienza el sábado 30 de octubre a las 10 horas con carreras de corta distancia y remadas, mientras que el domingo 31 a las 11 horas, se hará la de 15 Km.

Cabe destacar que en simultáneo habrá actividades deportivas y recreativas en la costa con un torneo de beach tennis, el primer certamen de Beach Handball de la presente Temporada más competencia de fútbol playa infantil.

Se podrá disfrutar además del SUP Fun Fest con actuaciones de bandas, entre otros eventos.

También habrá una capacitación de formación básica de Stand Up Paddle, como parte del proceso de desarrollo e impulso de la actividad en el país.

STAND UP PADDLE – CRONOGRAMA DEL CAMPEONATO

Sábado 30 octubre

9 horas – Acreditaciones y cierre de inscripciones

10 horas – Sprint 200mts. Open y Junior (Damas y Varones)

12 horas – Carreras participativas (All Round 4Km / Participativa 1Km y SUP Kids 500mts.)

15 horas – Entrega de medallas del día

16 horas – Remada con todos los Raiders a playa Ecocentro

17 horas – SUP Fun Fest

Domingo 31

9 horas – Acreditaciones

11 horas – Carrera de Larga Distancia 15Km (Maratón)

14 horas – Entrega de medallas

15 horas – Cierre del evento

16 horas – Tercer Tiempo

Cabe aclarar que el cronograma está sujeto a cambios.