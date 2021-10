Bariloche: El Intendente dijo que la carta del Presidente “es una falta de respeto”

La carta del presidente Alberto Fernández enviada a la gobernadora Arabela Carreras desató un nuevo enfrentamiento entre ambas administraciones por el conflicto con mapuches que protagonizaron varios ataques y amenazas. En ese sentido, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, consideró que las últimas declaraciones desde el gobierno nacional -en las que se desentienden de su competencia- es “una falta de respeto”. “Estamos cansados de que se gobierne desde la Capital, con gente que no entiende lo que pasa en el interior del país”, expresó.

“Me pareció terrible la carta porque tenemos un problema y es como un vecino le pasa algo y digo que es un problema de otro. No hago eso. Si tenía que contestar oficialmente le podría contestar por privado a la gobernadora, pero sacar a los medios… muestran al resto de la comunidad el grado de indefensión. Nadie se hace cargo de las situaciones. La gobernadora se ha hecho cargo ha puesto todo lo que tenía que poner”, expresó el jefe comunal durante una entrevista con Cadena 3.

También apuntó contra la Justicia Federal, al considerar que la rionegrina “ha actuado mucho más consistentemente que la Justicia Federal”. “¿Por qué en Mascardi seguimos con tantos años de ocupación?”, se preguntó y completó: “El gobierno nacional deja hacer, y en el dejar de hacer sigue creciendo esta situación”.

Gennuso aclaró que los responsables de los ataques, como en El Bolsón donde incendiaron las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, son un “grupo minúsculo” por lo que “el problema no es de difícil solución si es tomado seriamente”, pero el Gobierno “no lo toma seriamente”.

“Se trata de una falta de respeto al federalismo que tiene que haber en el país. Este tema nos supera. Estamos cansados de que se gobierne desde la Capital, con gente que no entiende lo que pasa en el interior del país”, afirmó el jefe comunal. “Creo que no se entienden las cosas, no se entiende el problema desde Buenos Aires”, consideró.

“El ámbito de actuación en parques nacionales, la frontera y rutas nacionales son las fuerzas federales. En Bariloche hay muchas fuerzas que están muy dispuestas a colaborar con la comunidad”, consideró.

Consultado por el rol de la Policía de Río Negro explicó que “han hecho un buen trabajo” y que “ha intentado custodiar los territorios y logró desestimarse la toma, pero lo que es territorio nacional es un ámbito que corresponde a las fuerzas federales”. “Existen políticas equivocadas y no se entiende lo que está pasando, por lo que es difícil encontrar la solución”, aseguró.

Además, indicó que “cualquier hecho violento no solo es repudiable, sino que tiene que ser investigado y se tiene que actuar para que no vuelva a suceder”. En ese sentido, alentó el “esclarecimiento” para “saber muy bien qué pasó, quiénes son los culpables y cómo pasó”, así se podrá “clarificar con la comunidad y lograr una paz social”.