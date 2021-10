Argentina y Paraguay empataron 0-0 por las Eliminatorias Qatar 2022

Argentina no pudo mantener la senda ganadora en las Eliminatorias Qatar 2022 contra Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. En un partido donde los porteros de ambas selecciones fueron figuras, la Albiceleste igualó sin goles con la Albirroja, resultado que le permite mantener el segundo lugar de la tabla de posiciones y el invicto en el proceso clasificatorio.

El local se propuso evitar que la pelota le llegara limpia a Messi. Así, dispuso presión desde la salida del fondo de los dirigidos por Scaloni y asignó marcas casi fijas a los mediocampistas, al menos en los momentos en los que los guaraníes (que se estructuraron con 5 en el fondo) no tuvo el balón. Por ejemplo, Almirón siguió de cerca a Paredes por todos lados. Pero, al mismo tiempo, dicha disposición le dio mucha libertad a Messi. Es que el elegido para marcarlo fue Alderete, que por cuestiones de dibujo no lo le estuvo encima cuando retrocedió o cruzó la cancha. Por ende, al recibir solo, disfrutó como titiritero. Y le obsequió a la Albiceleste varias chances en los primeros minutos.

Con movilidad para no brindar referencias y generar distracciones, Argentina pudo golpear al minuto, con el pase de Joaquín Correa (reemplazante del lesionado Lautaro Martínez) para Lo Celso, que remató mordido. A los 2, cuando Di María puso al hombre del Inter cara a cara con Silva, quien se anticipó a su ingreso al área. A los 9, cuando la Pulga volvió a encontrar a Correa en posición de 11. El ex Estudiantes pisó el área y sacó el intento cruzado, que desvió el guardameta. Y la misma combinación se dio a los 11′: Joaquín, mano a mano, resolvió cruzado pero de forma imperfecta, y cuando Fideo se relamía en el área, sacó Alderete en la línea.

Paraguay, en tanto, sólo inquietó con un tiro de Arzamendia de media distancia, que Dibu Martínez envió al córner a los 3 minutos de acción.