Advierten que es «urgente el dragado» del puerto de Rawson

La obra de ampliación del muelle de Puerto Rawson y la construcción de un nuevo muelle en la margen sur han traído como consecuencia que los sedimentos provoquen serios problemas en materia de seguridad. Así se desprende de una serie de reclamos que han hecho, tanto marineros y capitanes, como biólogos de la zona que han expresado su preocupación por la flora y fauna de la desembocadura del Río Chubut, en la zona conocida como El Elsa.

En cuanto a la operatividad del Puerto y la seguridad de las maniobras para las embarcaciones, se advierte que resulta “urgente el dragado” en el sector, ante el inminente cierre del canal.

Raúl Ricle es capitán de barco de Rawson desde hace más de una década, tiene bajo su responsabilidad una embarcación que opera en el puerto, y en diálogo con El Diario, advirtió la necesidad de reforzar el dispositivo de seguridad en el área, «principalmente en la entrada y la salida, ya que a veces hay tantos barcos en andana que no se puede ni pasar, algunos se tocan o golpean».

Asimismo, Ricle planteó que «lo que hace falta es un dragado», dado que actualmente se estarían arrojando sedimentos por el movimiento de suelos en la parte sur del muelle nuevo. «Cada vez tenemos menos calado», señaló el capitán, agregando que «en la parte operativa también estamos complicados por el tema de la descarga, dependemos de la ventana de profundidades desde que crece la marea hasta que baja para poder descargar».

Sobre esto último, precisó que «hay que hacer turnos a medida que se entra» y recordó que «en 2020 pasó que muchos barcos no pudieron descargar en la marea, perdieron un día y más, y en relación a la seguridad ahora quedó un canal muy angosto, por lo que se torna peligroso».

«Si no dragan seguramente va a haber problemas, es lo que se había comprometido y el muelle no da abasto, entonces estamos arriesgando todas las salidas y entradas. Con el movimiento económico que tiene esto, si estuviera dragado, muchos barcos pequeños en la época de aguas nacionales podrían entrar acá, el puerto estaría más operativo», apuntó Ricle.