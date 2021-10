Advierten que el año que viene la inflación superaría el 100%

El economista del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), Mariano Fernández, trazó un análisis respecto de la evolución de la inflación para el próximo año.

En diálogo con Clave Política que se emite por AzM TV – Canal 9 de la Patagonia, planteó que “en nuestro país, trazar un escenario a 12 meses es intrépido, porque el nivel de desequilibrio monetario y financiero que afrontamos es muy profundo” y sostuvo que “depende de muchos movimientos, ya sea por parte del público, es decir aquellos que demandan pesos, y de las autoridades, evitando que los precios suban”.

Duplicación de la tasa

“Sobre el nivel de inflación actual”, agregó Fernández, “la mayoría de los escenarios hablan de una casi duplicación de la tasa de inflación en relación a la de este año; eso implica tocar, de acá a un año, los tres dígitos de inflación anual”.

“De acá a los próximos 12 meses, podríamos estar arriba del 95% de inflación anual”, advirtió.

Herramientas “conocidas”

En el mismo sentido, el magíster en Economía y docente señaló que “la estrategia del Gobierno, a lo largo de la pandemia, de tener una política monetaria activa y una política fiscal hiperactiva, determinaron ampliar los desequilibrios con instrumentos monetarios que son de corto plazo y los conocemos, porque no es la primera vez que se usan: son los mismos que usaba Alfonsín previo al Plan Primavera, los mismos que usaba Stürzenegger en el plan de estabilización que hizo con (Mauricio) Macri, y los que usaba Sandleris en el Banco Central sobre el final del gobierno macrista”.

Sin financiamiento externo

“La pandemia, sumada a los errores de política fiscal y monetaria, generó una especie de bomba para explotar, que es un fuerte desequilibrio monetario”, puntualizó Fernández, anticipando que “eso tiene un costo: no hay forma de financiar en Argentina la expansión fiscal; reestructurar su deuda significó, para el país, que tenemos un preacuerdo con el FMI para no pagar lo que debemos; pero no podemos buscar fuentes de financiamiento en el exterior, van a seguir cortadas por muchos años”.