Volvió al país luego de un año de estar varada: «No hay como estar en su casa»

Este jueves, 13 chubutenses pudieron regresar a la provincia después de estar más de un año en Chile por el cierre de fronteras. Marta Ibañez, vecina de Trevelin, contó en primera persona cómo fue estar varada en el país vecino y cómo sintió el regreso a Chubut: «Fui para allá a cuidar a mi madre y no podíamos volver. Hicimos una gran cantidad de trámites, papeles y nada, no podíamos salir. A último momento nos pudimos conectar y después de dos meses de tramitar pudimos regresar a Trevelin».

Marta contó que «fue todo muy triste, pero queremos agradecer a la Municipalidad de Trevelin y a todos los que nos ayudaron». Respecto a los nueve meses que estuvo varada, la vecina chubutense aclaró que «por suerte no fueron tan difíciles, porque yo tenía a mi familia allá, a mi padrastro y a mis hermanos. Pero uno siempre quiere volver a su casa, estar con su familia acá, mi esposo que se quedó solo casi un año, todas esas cosas se extrañan, no hay como su casa».