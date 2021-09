Solo juegos “Adicionales” y el Mini se jugarán este fin de semana

Ante la realización de las Elecciones PASO este domingo, la Asociación de Básquet del Este del Chubut, decidió el corrimiento de la fecha 4 que correspondía jugar este fin de semana hacia el siguiente y dar disputa a juegos “Adicionales”.

De esta forma, por el Torneo 2021 “Gustavo Monzani” entre viernes y sábado se daban algunos cotejos a modo tal de emparejar las programaciones quedaron pendientes y darle paridad a la tabla de posiciones. Asimismo, se jugará la 3° Fecha de los Encuentros de Mini básquet.

Juegos “Adicionales” para el Torneo de ABECH

El básquetbol valletano este fin de semana, aprovechará para disputar los cotejos “Adicionales” que han quedado pendiente de programaciones anteriores como así también para dar lugar a la actividad del Mini básquet.

Precisamente, a través de una Resolución, la ABECH anunció que “se establece correr el fixture una semana hacia adelante (para el 17 al 19/09) en las categorías Mayores/Formativas Masculino y Femenino”, destacándose a la vez que “se disputarán partidos ´adicionales´”.

Con respecto a estos cotejos, esto se da ya que en algunas categorías de Femenino y U21 la cantidad de juegos no son equitativas con respecto a equipos de otras Zonas y para tener una tabla de posición general con la misma cantidad de partidos disputados, es de necesidad que equipos de algunas categorías disputen estos juegos.

Por esto, se programa actividad para este viernes 10, completándose el día sábado.

De esta forma, jugaban este viernes: Huracán vs. Racing y Ferro vs. Dep. Madryn ambos en U21, continuando el sábado con los cotejos entre Ferro vs. Dep. Madryn en rama femenina en las categorías U13 y Mayores, más Racing – Germinal jugando en U17, U13 y U15.

El Mini, con su 3° Encuentro

En tanto, la ABECH determinó que este fin de semana se dispute la actividad de las categorías del Mini básquetbol, por ende, los más pequeños estarán en la cancha disfrutando del deporte de “la naranja”.

En Puerto Madryn, se jugará “el Mini clásico”, entre Deportivo Madryn y Guillermo Brown: en el Estadio “Luján Barrientos”, jugarán este sábado desde las 10 horas, la categoría Mini Avanzado de Deportivo Madryn “Amarillo” ante Guillermo Brown “Azul”.

En tanto, en el Gimnasio “Benito García”, los brownianos recibirán a sus pares “Aurinegros”, el Brown “Blanco” ante Madryn “Negro” jugando desde las 10 horas en Pre Mini, luego en Cebollitas y culminarán la actividad a las 12horas en Mini Avanzado.