Se cumplen 57 años de la primera publicación de Mafalda

Este miércoles se cumplen 57 años de la primera publicación de la tira Mafalda, que fue creada por Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino. La misma fue editada desde 1964 hasta 1973 y no solo fue popular en Argentina, ya que alcanzó gran relevancia en otros países latinoamericanos e incluso europeos.

En su concepción Mafalda, cuyo nombre fue tomado de la película «Dar la cara», fue pensada como una tira para promocionar electrodomésticos de la marca «Mansfield», de la empresa Siam Di Tella. Dicho trabajo por parte de Quino fue realizado en 1963, pero nunca vio la luz.

A pesar de no salir en la mencionada publicidad, el 29 de septiembre de 1964 comienza a publicarse en la revista semanal Primera Plana a razón de dos veces por semana. En ella aparecen como personajes Mafalda y su padre, luego se incorporarían su madre, y seguido Felipe.

A menos de un año de la primera publicación, Quino decidió mudar su trabajo a el diario argentino El Mundo. Allí permaneció hasta 1967, cuando cerró dicho medio.

Por este motivo, la tira deja de publicarse durante cinco meses hasta que el 2 de junio 1968 vuelve en el seminario «Siete Días Ilustrados». En este nuevo espacio hace su aparición Guille, el hermano de Mafalda.

Finalmente el 25 de junio de 1973 llegaría la última tira, por decisión del propio Quino.

Pero no fue la última vez que apareció, debido a que su creador utilizó a los personajes de la historieta para realizar campañas que apoyaban diferentes movimientos sociales.

A casi 50 años de su última publicación, Mafalda sigue vigente en la cultura nacional, debido a la particular manera en la que una niña criticaba a las circunstancias sociopolíticas que aquejaban permanentemente a nuestro planeta. (Filo News)