Ongarato y Menna pronosticaron “un gran resultado electoral” para Juntos por el Futuro

La lista “Juntos Por el Futuro” que competirá en las PASO del domingo próximo cerró este jueves la campaña en Comodoro Rivadavia con un multitudinario acto en Parque Saavedra en el que participaron los precandidatos encabezados por Sergio Ongarato y Gustavo Menna, intendentes y dirigentes de todo Chubut, entre ellos el ex vicegobernador Néstor Gil, y el ex intendente de Rada Tilly Pedro Peralta.

Fue el último acto de campaña antes de las elecciones del domingo, luego de los realizados esta semana en Esquel y en Rawson, con la participación de dirigentes y militantes radicales de distintas partes de la provincia.

“Vamos a tener el domingo un gran resultado electoral para ponernos en carrera y así transformar la realidad de esta provincia y de este país”, dijo el diputado nacional Gustavo Menna, precandidato a un nuevo mandato, en un enfático discurso.

“Tenemos escasez de recursos, pero muchas ganas de hacer esta transformación”, sostuvo, y agregó: “Acá no hay ninguna mezquindad ni aspiraciones personales. Nos sentimos muy respaldados por nuestro principal activo político que son nuestros intendentes, como Luis Juncos, Damián Biss, Darío James, que demuestran que se puede hacer gestión con decencia, con trabajo en equipo y con estrategias de mediano y largo plazo, que este país perdió hace tiempo”.

En este contexto Menna criticó a “un Gobierno Nacional que suspendió las clases por decreto”, y a un Gobierno Provincial “que ha hipotecado el futuro de los chicos de Chubut con cuatro años sin clases”.

“Champagne en Olivos”

Agregó que el Gobierno de Alberto Fernández “ha defraudado todas las promesas bajo las cuales convocó al voto mayoritario de 2019”, ya que “ha habido una destrucción del aparato productivo, una cuarentena exagerada, con prácticamente una militarización del país, mientras una casta privilegiada estaba de fiesta tomando champagne en Olivos”.

“Eso va a ser repudiado por la ciudadanía”, auguró, al tiempo que añadió que se trata de una gestión “que no parece peronista porque no tiene ninguna sensibilidad social”.

Llamó además a “revertir también este estado calamitoso de Chubut”, con “un interior abandonado, sin servicio de energía, sin agua”.

“No solo no hemos progresado, sino que hemos ido para atrás. Han endeudado en más de 1.000 millones de dólares a la provincia, y han entregado las regalías, que son producto del trabajo de los chubutenses, como garantía”, repasó.

En este sentido dijo que los candidatos oficialistas “pertenecen a un Gobierno que no paga sueldos, que no da clases, que hace que la Policía tenga que pagarse sus uniformes, que ahora dice que va a pedir una compensación a Nación, pero que el año pasado cuando presenté un pedido para asistir a Chubut dijeron que era demagógico y no acompañaron”.

“¿Porque no se plantan ahora? -se preguntó-. Ya nos contaron la mentira de 2015, cuando dijeron que iban por otro partido y terminaron acompañando cada proyecto del kirchnerismo, encubriendo la corrupción”.

“Somos la verdadera alternativa”, dijo Menna. “Tenemos respaldo de equipo, de propuestas como las que hemos presentado y planteado ante el Congreso. Eso nos da la fuerza y la autoridad para hablar de estas cosas”.

“Somos atacados por noticias falsas”

Planteó por otra parte la “decepción que se siente que al ser parte de una coalición en la cual somos atacados por noticias falsas. Nos enfrentamos a maniobras burdas a través de las redes sociales, donde gastaron casi un millón de pesos para engañar a la gente con noticias truchas”.

Sin embargo, sostuvo, “a nosotros no nos está repartiendo la boleta ningún condenado por corrupción del Gobierno anterior. La nueva política no se presenta ni se demuestra solo con videos ni selfies. Hay que presentar propuestas y expresarlo con testimonios”.

“Tenemos una concepción de defensa de las libertades, de la integridad, de la ética en la cosa pública, y sobre todo del federalismo. A nosotros no nos van a decir desde Buenos Aires qué tenemos que decir”, afirmó, y repasó el respaldo de dirigentes nacionales “que han luchado por la democracia en las buenas y en las malas”, entre los cuales mencionó a Mario Negri, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, entre otros.

“Llevamos muchos años de decadencia. Tenemos que generar las condiciones para que vuelva a haber trabajo, prosperidad y progreso en cada punto de la provincia y en el país”, afirmó.

Y cerró: “El domingo es el primer paso. Y en noviembre vamos a lograr torcer el brazo al Gobierno Nacional”.

“Un futuro como nos merecemos”

Por su parte, el precandidato a senador e intendente de Esquel en uso de licencia, Sergio Ongarato, comentó: “Hemos escuchado a cada uno de los chubutenses con los que estuvimos, a los jóvenes que necesitan tener un futuro. Por eso, todos los que creemos que esta provincia tiene futuro estamos en este proyecto. Y también para darles un presente a nuestros mayores, que hoy están con la angustia de no saber cuándo ni cuánto van a cobrar”, indicó.

Y aseguró: “Esta campaña no termina aquí. Continúa, porque va a haber gente de este equipo peleando en 2023 para dar un futuro a la provincia como nos merecemos”.

Por otra parte, Ongarato mencionó: “Nuestros adversarios internos han hecho todo lo posible para hacerme sentir incómodo. Mientras estaba haciendo campaña me enteré de que había colas esperando cosas que yo no doy en el municipio: asistencialismo”.

“Los recursos públicos son de todos, no de un sector político. Pero además somos muy cuidadosos de la ley. Por eso cuando se violó el Código Electoral anunciando obras y rebaja de impuestos, debí decirle a uno de mis colaboradores que se fuera de mi Gobierno”, afirmó.

Y dijo que esta situación “me hace sentir que le podemos decir a la gente que hacemos política porque es posible generar trabajo para los jóvenes, que no quieren depender de un puntero político como este Gobierno Nacional lo viene haciendo”.

“Me enorgullezco de pertenecer a esta lista, que nos va a dar el futuro que nos merecemos”, finalizó.