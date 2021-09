López Gutiérrez: «la matriz energética de Chubut no está en su mejor momento»

El intendente de la localidad de Alto Río Senguer, Miguel López Gutiérrez participó este miércoles de la reunión con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y expresó que “Chubut es una gran provincia con muchos recursos: petróleo, ganadería, turismo, el agua misma y los que saben en la Patagonia tenemos los espejos de agua más importante del mundo de agua potable y nosotros formamos parte de eso. A nosotros nos toca de cerca la cuestión energética, dependemos de Río Mayo, y la verdad que volver a tener energía a gas oil, que casi ya no se usa, es retroceder en el tiempo. Tenemos energía con un motor roto y otro que funciona a medias”, subrayó.

En este sentido, el jefe comunal reflexionó: “Cuando uno escucha la posibilidad de hacer productiva esta provincia, lo primero que tenemos que hacer es solucionar la energía de nuestros pueblos, no hace falta tener un master en ninguna universidad del mundo para darse cuenta de eso”.

López Gutiérrez indicó también que “hay un proyecto muy avanzado a nivel nacional, que es la obra del azud. Una obra de contención chica, que puede regular la fuente de la producción de agua en el sur de nuestra provincia y el norte de Santa Cruz, pero hay que acompañar con políticas de estado que tengan que ver con la matriz energética y la matriz energética de Chubut no está en su mejor momento”, concluyó el intendente de Río Senguer, en referencia a las políticas públicas que impulsa el Gobierno Provincial.