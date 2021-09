Ley de Turismo para la malograda gestión de García

La Legislatura de Chubut, trataría este jueves en el recinto la ley de Turismo que propone entre otros puntos, la creación de una Agencia provincial mixta para la promoción turística a través de la administración de fondos públicos. Es decir que, el ministro Néstor “Quique” García, compartiría sus responsabilidades con el sector privado, una estrategia muy conveniente en tiempos de crisis, particularmente por la malograda gestión del actual ministro de Turismo de Chubut.

El proyecto de ley resulta valioso en materia de regulación de la actividad, pero digno de ser analizado respecto de la creación de la Agencia Chubut Turismo, es decir un ente mixto.

El tratamiento legislativo, que en principio sería este jueves, o bien en la sesión ordinaria posterior, llega en un momento crucial para la alicaída gestión del ministro García a quien le llueven los reclamos desde las administraciones municipales, e incluso prestadores que se le animan.

Sin servicios, no hay turismo

Días pasados, se confirmó que la temporada de cruceros no será ni remotamente lo que se esperaba, tras la baja de varias recaladas que se esperaban para 2021-2022. En este punto García, cargó la responsabilidad en las autoridades nacionales.

Consultado acerca de la situación que atraviesa Puerto Pirámides, que debió suspender las actividades por el Día de la Ballena, García sostuvo que el problema del agua en esa villa turística es de larga data, y requiere de, “trabajar en conjunto, para lograr soluciones”, dijo en diálogo con AzM TV Canal 9, y que se deben “buscar alternativas”. Esto lo propone, en plena temporada de ballenas, a escasas semanas de un fin de semana extralargo sobre el cual el sector turístico tiene mucha expectativa. Está claro que no hay ningún plan de contingencia, todo se resuelve sobre la marcha.

Este miércoles, el intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón cuestionó al ministro de Turismo, a quien responsabilizó de que no se hayan transferido los fondos que le corresponden a esa localidad por los ingresos al Área Natural Protegida Península Valdés desde hace más de 10 meses.

Ni mar, ni montaña

Situación similar se vive en la Comarca Andina, donde los prestadores, también tienen expectativa, sobre el fin de semana largo de octubre y la próxima temporada de verano, pero temen no poder atender al turismo por falta de energía y agua.

García reparte responsabilidades sobre otras áreas del Gobierno acerca de lo que no funciona y afecta al sector turístico, pero no pudo dar una sola respuesta concreta sobre las medidas que se han adoptado para atender a un sector que se encuentra en Emergencia.

Según se desprende de las declaraciones del funcionario, todo se resolverá cuando se vote la ley Turismo provincial y se constituya la Agencia Chubut Turismo. Quizá lleve algo de tiempo, pero García es un ministro paciente.

El proyecto de ley

La ley que fuera impulsada por el Ejecutivo y que tuvo algunas modificaciones en Comisión, tiene un primer objetivo que es el de regular la actividad turística, cuestión que supone una necesidad en tiempos de crecimiento de la actividad. Sin embargo, otro aspecto sustancial de la ley es la creación de la Agencia Chubut Turismo, un organismo de constitución mixta para la promoción turística cuyos fondos inicialmente y por lo que se desprende del texto de la norma provendrían casi exclusivamente de las arcas públicas.

Para la implementación de la ley se propone: “Créase el Fondo Provincial de Turismo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y facultades establecidas en la presente Ley en beneficio de la actividad turística”, y más adelante en relación a la creación de la Agencia Provincial de Turismo, se expresa que administrará el Fondo de Promoción Turística, el que se conformará con un 35% del Fondo Provincial de Turismo, y una serie de ítems que existirán conforme la creación y puesta en funciones de la Agencia, más impuestos y otros ingresos públicos. Vale decir que, hasta tanto no se consolide el organismo que se crea, no habrá fondos genuinos. La diferencia entre la actual administración de los recursos públicos destinados al Turismo en manos del Ministerio, es que ahora se podrán crear unidades de negocios con el objeto de lograr una promoción turística más efectiva.