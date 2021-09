Le dijo a su ex: “voy a matar a todo el que este con vos” y fue condenado a tres años

El 7 de agosto pasado en la ciudad de Esquel un hombre amenazó con un arma de fuego a su ex pareja y ahora fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras reconocer los hechos.

Este viernes estaba prevista la audiencia para controlar la medida, sin embargo, con la investigación finalizada, el fiscal Carlos Richeri alcanzó un acuerdo con la Defensa y se realizó un juicio abreviado en el que el imputado reconoció su responsabilidad y admitió que se le imponga una condena a tres años de prisión en suspenso. Por ese plazo no podrá acercarse ni contactar por ningún medio a la víctima, bajo apercibimiento de cometer el delito de Desobediencia.

El 7 de agosto de 2021, alrededor de las 05:15 hs., Emanuel Fabián Avendaño se presentó en la vivienda de su ex pareja. La mujer le negó el ingreso. Ante esta reacción, el imputado le exhibió un arma de fuego, y le dijo: “…voy a matar a todo el que este con vos”. Entró a la casa sin autorización, apuntó a la víctima con el arma y le gatilló dos veces sin producir disparo. Inmediatamente agarró un cuchillo de la casa con el que, luego de un forcejeo con la víctima, le provocó un corte de un centímetro en un dedo de la mano derecha.

Los hechos fueron calificados como amenazas agravadas por el uso de arma, lesiones leves agravadas por el vínculo, violación de domicilio y tenencia ilegal de arma de guerra, cometidos en un contexto de violencia de género.

El imputado admitió su responsabilidad y el acuerdo fue homologado por el juez Jorge Criado. Avendaño fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, debe fijar domicilio, en caso de cometer un nuevo delito cumplirá la condena en prisión, deberá presentarse semestralmente en la Oficina Judicial y tiene prohibido acercarse a menos de 100 mts. y/o tomar contacto con la víctima y los hijos de ella, por cualquier medio.