Jorge Ávila: «El peronismo no trabajó para esta elección»

En el marco del inesperado resultado electoral para el Frente de Todos en las elecciones Primarias, el dirigente petrolero Jorge «Loma» Ávila se pronunció respecto del escenario político actual.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «no es que ‘no militamos’, si bien ellos teníamos un candidato y nosotros otro, eso llevó a una discusión que terminó resolviéndose en Buenos Aires, no acá» y agregó que «allí fue cuando nace la picardía de que ‘van 2 o 3’, cierran lo que quieren, vuelven y dicen que ‘es la orden que se dio'».

«Más allá de eso», continuó Ávila, «siempre quise que Linares fuera candidato a senador, y también veo el otro sector, pensando qué puedo ir a discutir yo con ‘Nacho’ Torres en el Congreso; la gente lo eligió y no me opongo a eso, pero me genera un grado de incertidumbre tener esa referencia».

Consultado sobre si observó a toda la estructura del justicialismo trabajando para la última elección, el dirigente fue categórico: «No. El peronismo no trabajó para esta elección, muy pocos peronistas creyeron que con poca gente se movilizaba todo, a los sindicatos no se los invitó a los actos. Pero los peronistas estamos acostumbrados a pelearnos siempre, no es algo nuevo», expresó.

De cara a noviembre, «no creo que (el resultado) se pueda dar vuelta, sí creo que podemos achicar la barrera, aunque en política nada está dicho», apuntó Ávila, concluyendo que «no todos esos votos son de Cambiemos o de radicales o de peronistas; hay mucha incertidumbre por gente que no ha trabajado, que está en la casa».