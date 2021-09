¿Hasta cuándo usaremos pieles de animales para vestirnos?

Las casas de moda Saint Laurent y Brioni anunciaron que, a partir septiembre de 2022, dejarán de utilizar las pieles en sus colecciones. Ambas firmas eran las últimas del grupo de lujo Kering que aún utilizaban el pelaje de animales para sus artículos.

El pionero en el grupo Kering fue Gucci, el cual anunció en octubre de 2017 que dejaría de utilizar las pieles desde las colecciones primavera-verano de 2018. Luego a él se sumaron reconocidas marcas como Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen.

Considerando que, desde hace varios años, numerosas marcas de lujo como Chanel han dejado de lado la peletería.

Reacciones

La organización de defensa de los animales Peta organizó en marzo pasado una protesta ante una tienda de Saint Laurent en París, después de un anuncio publicitario en el que aparecía la modelo Kate Moss con una chaqueta de piel de zorro.

Al respecto, Marie- Claire, directora de desarrollo durable de Kering declaró ante la AFP: “Consideramos que sacrificar animales que no van a ser comidos sino para utilizar sus pieles no corresponde al lujo moderno, que debe ser ético, de acuerdo con su época y los debates sociales”.

“Somos influyentes en el sector del lujo, lanzamos tendencias, así que consideramos que forma parte de nuestra responsabilidad que las cosas avancen”, añadió.

Por su parte, François-Henri Pinault, el consejero delegado de Kering justificó esta decisión con el argumento de que “el mundo ha cambiado, nuestros clientes han evolucionado y el lujo, naturalmente, debe adaptarse”.

Pinault recordó que “desde hace muchos años” su grupo trabaja con “una visión del lujo indisociable de los valores y de los estándares medioambientales y sociales más elevados”.

Por su parte, la empresa francesa LVMH indicó que deja a sus firmas de moda en la libertad para “continuar utilizando la peletería que ofrecen a sus clientes”.

Sin embargo, dichos productos son “realizados de la forma más ética y más responsable posible” precisó la compañía. Destacando que no usarán bajo ninguna circunstancia la piel de animales en peligro de extinción.

Pese a esto, el movimiento en defensa de los animales se fortalece cada vez más, pues la cadena de grandes almacenes Macy’s en Estados Unidos dejó de vender peletería a principios de 2021 y la marca Canada Goose, conocida por sus ‘anoraks’, dejará de comprar pieles de coyotes nuevas a partir de 2022.