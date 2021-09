En diciembre será la “Vuelta ballenas”

Esta semana, se realizó la presentación de la Edición 2021 de la carrera de Mountain Bike tradicional en la ciudad de Puerto Madryn, como lo es la “Vuelta Ballenas”.

El evento, se realizará en el mes de diciembre, el día 19, esperándose la participación de gran número de ciclistas llegados desde toda la región y el país.

El MTB volverá a contar con la convocante carrera

En conferencia de prensa, se realizó esta semana, la presentación oficial de una nueva edición de la tradicional carrera de Mountain Bike “Vuelta Ballenas”, que volverá a la competencia este 2021 luego de la postergación el pasado 2020 por el duro contexto de pandemia por COVID19.

De esta presentación, fueron parte los integrantes de Desafío Madryn, organizadores de la competencia, como así también del Intendente de nuestra ciudad Gustavo Sastre , el Secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Diego González, y el Presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández.

En esta oportunidad la 9na Edición tendrá como fecha de realización el 19 de diciembre, mientras que la apertura de inscripciones está programada para el 8 de Octubre y podrá hacerse de forma On Line en www.vueltaballenas.com.ar. En la próxima semana se anunciarán también los costos y detalles del recorrido.

Como novedad para esta edición 2021, y un dato no menor, es que se contará con una premiación de $500.000 en efectivo para los ganadores de las diferentes categorías, lo que demuestra no sólo el compromiso por seguir creciendo y posicionando a Vuelta Ballenas como una de las competencias más importantes del circuito a nivel nacional, sino también el gran apoyo de los sponsors y entidades gubernamentales para que esto suceda.