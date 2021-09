El Gobierno acordó 47% de aumento total para docentes y no docentes universitarios

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, encabezó una nueva mesa paritaria de seguimiento para docentes universitarios, junto con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y los representantes de los sindicatos CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, UDA y CTERA.

Tras la reunión se resolvió. por unanimidad de todos los sindicatos, incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo del 2021 para las y los docentes universitarios, el aumento salarial del 12% se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021, con la siguiente distribución: un 6% en septiembre; un 2% en octubre de 2021, totalizando el incremento para dicho mes un 7%; y un 4% en enero de 2022.

Además, a los docentes universitarios se suma el bono por conectividad, que hasta el momento era de $1000, se duplicará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, pasando a ser de $2000 y se sostendrá durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022.

Días atrás, el mismo acuerdo fue celebrado por el gremio no docente FATUN, con el cuál también se acordó un bono de $6.000 por el día del no docente, el cuál se abonará en dos cuotas con los salarios de octubre y noviembre. Asimismo, las partes acuerdan realizar una nueva mesa de seguimiento durante la segunda quincena de diciembre de 2021.

Ganarle a la inflación

El ministro de Educación nacional expresó: “Hoy continuamos el proceso de recomposición de los salarios universitarios, en el marco de la situación compleja de los últimos años. Tenemos que robustecer el salario a partir de la paritaria y desplegar las políticas económicas que nos permitan contener la inflación, porque comprendemos y valoramos enormemente el compromiso del sistema universitario y de sus organizaciones”.

Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, afirmó: “Argentina tiene múltiples necesidades y nuestra política es organizarlas. Para nuestro gobierno el salario de los trabajadores es una prioridad”, y continuó: “Hoy estamos en una mesa de revisión salarial a la cual nosotros queremos honrar para recomponer el salario de las y los docentes y no docentes universitarios”.

El 12 de agosto pasado el titular de la cartera educativa mantuvo un encuentro con los sindicatos docentes y no docentes universitarios tras la decisión de adelantar la mesa de seguimiento acordada para septiembre, con el objetivo de dialogar con los gremios, analizar la situación actual de las universidades e iniciar la negociación de un nuevo acuerdo paritario que reafirme el compromiso del gobierno con las trabajadoras y los trabajadores.

En mayo de este año el Ministerio de Educación había acordado un 8 por ciento retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero. Por lo tanto, con esta nueva firma el salario docente y no docente universitario se elevará un 47% cumpliendo con el compromiso del presidente, Alberto Fernández, de ganarle a la inflación que está proyectada en un 45%.