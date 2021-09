El director del hospital Ísola aseguró que las vacunas que se aplican «son seguras»

El director a cargo del hospital Andrés Isola de Puerto Madryn brindó detalles sobre el hecho ocurrido el pasado jueves en la cámara de conservación de vacunas: «Lo más importante es llevar tranquilidad a la población sobre las vacunas que se aplican, ya que tanto las de calendario como las de Covid-19, son seguras»

El también director del Área Programática Norte indicó que «cuando hay una sospecha respecto a la cadena de frío, las vacunas quedan precintadas y en cuarentena, es decir, no se usan hasta tanto cada farmacéutica, vía los ministerios de Salud correspondientes, den respuestas sobre cada vacuna».

En el caso de las vacunas de calendario que, según dijo Lucero, son el 70 por ciento de las que se encontraban dentro de la cámara al momento del corte, «ya nos confirmaron que se pueden utilizar, ya que la pérdida térmica no generó que haya que descartar. Solo se perdió una pequeña cantidad de vacunas de calendario que ya fue repuesta».

Respecto a las vacunas contra el Covid, «que eran Sinopharm y Astrazéneca, tenemos más demora en la respuesta de los laboratorios porque son nuevas, pero hay que llevar tranquilidad ya que ese lote no se está usando y las mismas ya fueron repuestas también».

Por último, Mauricio Lucero destacó que «al sospechar de un hecho intencional, la investigación está en manos de la Justicia para determinar qué sucedió».