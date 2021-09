Deportivo Madryn se medirá el 20 de octubre con Sol de Mayo

Unos días más para trabajar tendrá el Club Deportivo Madryn que este martes conoció que se reprogramó su juego por la 26° Fecha del Torneo Federal A ante Sol de Mayo en Viedma.

Teniendo en cuenta que los efectivos policiales no pueden garantizar su presencia para el juego pautado en principio el día sábado, se decidió la reprogramación del partido para el 20 de octubre. En tanto, “El Depo”, ya está listo para afrontar el cotejo del miércoles 30 ante Ciudad de Bolívar como visitante.

Con fecha 26 postergada, “El Depo” se alista para el miércoles 29

Para el próximo sábado, el Deportivo Madryn tenía pautado su juego en condición de visitante ante Sol de Mayo en Viedma, aunque hoy martes se confirmó que ese cotejo ha sido reprogramado por cuestiones de operativo de seguridad local y zonal.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de la policía de Carmen de Patagones de brindar operativo policial para el día sábado, día pautado en principio, la organización pensó en programarlo para el día domingo (policía no podía viernes y sábado) pero eso ameritaba modificar encuentros de fecha entresemana y la del otro domingo.

A esto se suma la imposibilidad del “Depo” de cambiar los viajes; por lo que finalmente se decidió la postergación para jugar el miércoles 20 de octubre.

De esta forma, los partidos de la jornada 28 entre Sol de Mayo vs Independiente (Chivilcoy) y Dep Madryn vs Estudiantes (San Luis) irán el sábado 16/10.

Entonces, con el juego por la Fecha 26 ante Sol de Mayo postergado (a jugarse el 20/10), el “Aurinegro” se alistará directamente durante estos días, para el juego que el miércoles 29 sostendrá por la 27° programación ante Ciudad de Bolívar en condición de visitante. Este partido, se jugará desde las 15 horas en la localidad bonaerense con el arbitraje de Pablo Núñez.

El resto de la Fecha 26 ha sido programada de manera normal, como así también se conoció la programación de la 27° Fecha.