Defensa de condenado por abuso pide revisar fallo aduciendo consentimiento de la víctima

Los jueces Martín Zacchino, Hernán Dal Verme y César Zaratiegui escucharon los ataques a la sentencia condenatoria de la defensa particular de Darío Gustavo Aleuy y la defensa de la decisión del tribunal de juicio, por la fiscal María Bottini. Los camaristas darán a conocer su decisión el miércoles 13 de octubre.

Darío Gustavo Aleuy fue condenado a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas del juicio, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en relación a un hecho ocurrido en Trevelin el 6 de octubre de 2019, por un tribunal integrado con Jorge Novarino, Fernanda Révori y Jorge Criado.

Esa decisión es revisada ahora por la Cámara Penal. El lunes a la tarde se realizó una audiencia en la que los abogados Fabián Gabalachis y Javier Kadomoto reeditaron argumentos sosteniendo que no se probó el hecho por el que fue juzgado Aleuy se hubiera producido sin el consentimiento de la víctima. Insistieron en que no se probó el grado de intoxicación alcohólica necesario y pidieron que se revoque la sentencia.

Bottini resistió los cuestionamientos de la defensa, exponiendo a los jueces los elementos probatorios que fundaron el voto de la mayoría que declaró la responsabilidad penal del imputado. La magistrada se refirió tanto a la prueba indicativa de la falta de consentimiento de la víctima, como del conocimiento del grado de intoxicación alcohólica de la joven por parte del imputado al momento del hecho.

La Cámara Penal pasó a deliberar y el 13 de octubre al mediodía se conocerá su decisión.