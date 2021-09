Burgoa: «El peronismo parece una película tragicómica, una novela sin rating»

El ex intendente de 28 de Julio y dirigente del PJ, Omar Burgoa, analizó el escenario político de cara a las elecciones de medio término del 14 de noviembre.

En diálogo con AzM Radio, mencionó que «la película del peronismo parece una tragicómica, como esas series que tienen 10 temporadas y uno ve al mismo actor más viejo; acá estamos en una película similar, los actores no se quieren retirar y no se dan cuenta de que esta novela no tiene rating, no se quieren convencer porque, evidentemente, siguen manejando el pequeño negocio que tienen que es poner a los candidatos».

«Acabamos de perder 30.000 votos más»

El dirigente justicialista sostuvo que «la performance del PJ se puede medir estadísticamente; acabamos de perder 30.000 votos más y no le podemos echar toda la culpa a que esto es una ‘ola’ nacional contra las políticas del Gobierno Nacional o contra Alberto y Cristina, tenemos una cuestión criolla nuestra, local, que afecta de fondo al trabajo que se hace desde la política militante y a la relación que tenemos con la sociedad».

Renovar el espacio

En el mismo sentido, Burgoa se preguntó «cómo le mostramos a la gente un partido fresco, competitivo y con proyectos que sea capaz de poner a los mejores compañeros en el Congreso Nacional en pos de un proyecto que sea representativo del proyecto nacional y popular en Chubut» y, consultado sobre el poco tiempo que resta antes de los comicios de noviembre, planteó que «es irracional pensar que vamos a revertir (el resultado)».

Tareas de «reconstrucción»

«Nosotros estamos haciendo un trabajo de base y pensando en un ‘Frente de Reconstrucción Peronista’, el cual busca reconstruir el tejido social y político del peronismo, capacitar a los compañeros, volver a las fuentes, ladrillo por ladrillo. Lo vamos a hacer con algunos compañeros destacados como Luis Nuñez, que dirige la CGT del Valle, y otros compañeros de toda la provincia, principalmente aquellos que ya habían trabajado con Federalismo Chubutense, pero tenemos la puerta abierta a todos los que están poniendo las cuestiones del peronismo por sobre las particulares».