Arcioni firmó un convenio para la ejecución de cordones cuneta en Gaiman

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este lunes un convenio para la ejecución de cordones cuneta en el barrio Docente de Gaiman, que demandará una inversión de $4.009.347,78 y tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos, beneficiando a más de 20 hogares de la localidad.

El acto se llevó adelante en la Sala de Situación de Casa de Gobierno y el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Gaiman, Darío James; el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera y el subsecretario de Obras Municipales, Sergio Ramón, entre otros presentes.

Acompañamiento

En su discurso, el gobernador sostuvo que “estamos firmando una obra muy importante, y así como lo hacemos con Gaiman lo venimos realizando con cada una de las localidades de la provincia. Seguimos en este camino, acompañando a todos los intendentes y no me voy a cansar de repetir que en los momentos difíciles la provincia siempre estuvo, sin hacer distinciones políticas. Estamos firmando convenios, ejecutándolos y demostramos que se vienen concretando y es importante que sepan que nosotros trabajamos en beneficio de los ciudadanos de la provincia, y lo estamos haciendo con el equipo de Gobierno teniendo en claro cuáles son las prioridades en cada una de las regiones”, señaló Arcioni.

Asimismo, el mandatario manifestó que “la única manera de devolverle la dignidad a todos los chubutenses es como los estamos haciendo: trabajando, mirando al futuro, generando fuentes de trabajo y optimizando recursos, como uno lo ha hecho desde el primer momento. No nos involucramos en cuestiones electorales y que perjudican a los ciudadanos”.

Necesidades

Por su parte, el intendente James señaló que “es un obra muy importante para Gaiman y para el barrio porque en este momento esa zona necesita una mejora, ya que los cordones cunetas están viejos, generando dificultades en los días de lluvia”. El jefe comunal agradeció “el acompañamiento del Gobierno Provincial que nos da la posibilidad de solucionar este problema ya que desde la Municipalidad hubiese sido difícil afrontar por el alto costo. Esto también es un beneficio porque con este recambio vamos a poder iniciar con la planificación y urbanización del sector, es la base para seguir avanzando”.